https://ria.ru/20230119/tof-1845864475.html
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море - РИА Новости, 19.01.2023
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море
Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:12
2023-01-19T04:12
2023-01-19T04:48
японское море
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ил-38
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы. Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".
https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38, безопасность
Японское море, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ил-38, Безопасность
04:12 19.01.2023 (обновлено: 04:48 19.01.2023)
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море
Летчики ТОФ отработали поиск подводных лодок условного противника в Японском море
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".