https://ria.ru/20230119/tof-1845864475.html

Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море

Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море - РИА Новости, 19.01.2023

Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море

Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T04:12

2023-01-19T04:12

2023-01-19T04:48

японское море

россия

тихоокеанский флот вмф россии

ил-38

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753317558_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_22947bec50641171a473210223696a7f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы. Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".

https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38, безопасность