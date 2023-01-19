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Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море - РИА Новости, 19.01.2023
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Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море - РИА Новости, 19.01.2023
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море
Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T04:12
2023-01-19T04:48
японское море
россия
тихоокеанский флот вмф россии
ил-38
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. "Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы. Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".
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японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38, безопасность
Японское море, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ил-38, Безопасность
04:12 19.01.2023 (обновлено: 04:48 19.01.2023)
 
Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море

Летчики ТОФ отработали поиск подводных лодок условного противника в Японском море

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения Тихоокеанского флота. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море
Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".
 
Японское мореРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииИл-38Безопасность
 
 
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