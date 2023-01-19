https://ria.ru/20230119/tanki-1846122805.html
США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams
США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams - РИА Новости, 19.01.2023
США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams
США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, сообщила заместитель официального представителя... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:20
2023-01-19T22:20
2023-01-19T22:49
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АШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845910913.html
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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша, m1 abrams
В мире, Украина, НАТО, Министерство обороны США, США, M1 Abrams
22:20 19.01.2023 (обновлено: 22:49 19.01.2023)
США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams
Представитель Пентагона Сингх: нет смысла давать Киеву сложные в обслуживании танки Abrams