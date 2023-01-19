https://ria.ru/20230119/tanki-1846122805.html

США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams

США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams - РИА Новости, 19.01.2023

США не видят смысла в предоставлении Украине танков Abrams

США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, сообщила заместитель официального представителя... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T22:20

2023-01-19T22:20

2023-01-19T22:49

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АШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845910913.html

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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша, m1 abrams