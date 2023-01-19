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Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/tanki-1845952174.html
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков - РИА Новости, 19.01.2023
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков
Страны НАТО не могут сразу передать Киеву много танков, потому что сначала надо обучить украинских военных ими управлять, заявил в четверг командующий литовской РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:27
2023-01-19T13:27
специальная военная операция на украине
риши сунак
анджей дуда
сергей лавров
киев
россия
украина
нато
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Страны НАТО не могут сразу передать Киеву много танков, потому что сначала надо обучить украинских военных ими управлять, заявил в четверг командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. "Все время есть технические проблемы, я бы упомянул две основные: нельзя сразу дать особенно большое количество танков, потому что сначала надо обучить. Говоря о танках как о средстве – ни одного танка такого типа украинская армия до сих пор не использовала, не имеет у себя на вооружении, поэтому... первоначальная поддержка этими танками не такая большая", - сказал Рупшис в эфире радио LRT. Второй проблемой, по его словам, является то, что у стран НАТО самих есть планы по обороне и они "сами должны гарантировать свою защиту". "Поэтому отдать или передать Украине эти страны, которые располагают таким оружием в своем арсенале, могут столько, насколько они могут позволить себе такой риск, чтобы хватило для защиты своей страны и всего альянса", - сказал Рупшис. Командующий литовской армией также отметил, что Литва рассчитывает сформировать дивизию среднего размера к 2030 году. Недостающие подразделения, например, авиацию помогут обеспечить союзники по НАТО, отметил Рупшис. На прошлой неделе офис британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Об отправке на Украину немецких танков Leopard 2 заявил президент Польши Анджей Дуда. До этого Запад помогал Украине танками лишь российского или советского производства. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее выразил уверенность, что страны НАТО отправят Киеву танки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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риши сунак, анджей дуда, сергей лавров, киев, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Риши Сунак, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Киев, Россия, Украина, НАТО
13:27 19.01.2023
 
Литовский генерал рассказал, почему НАТО не передаст Украине много танков

Генерал Рупшис: НАТО не передаст Украине много танков, поскольку надо обучать военных ВСУ

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Страны НАТО не могут сразу передать Киеву много танков, потому что сначала надо обучить украинских военных ими управлять, заявил в четверг командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"Все время есть технические проблемы, я бы упомянул две основные: нельзя сразу дать особенно большое количество танков, потому что сначала надо обучить. Говоря о танках как о средстве – ни одного танка такого типа украинская армия до сих пор не использовала, не имеет у себя на вооружении, поэтому... первоначальная поддержка этими танками не такая большая", - сказал Рупшис в эфире радио LRT.
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Второй проблемой, по его словам, является то, что у стран НАТО самих есть планы по обороне и они "сами должны гарантировать свою защиту". "Поэтому отдать или передать Украине эти страны, которые располагают таким оружием в своем арсенале, могут столько, насколько они могут позволить себе такой риск, чтобы хватило для защиты своей страны и всего альянса", - сказал Рупшис.
Командующий литовской армией также отметил, что Литва рассчитывает сформировать дивизию среднего размера к 2030 году. Недостающие подразделения, например, авиацию помогут обеспечить союзники по НАТО, отметил Рупшис.
На прошлой неделе офис британского премьера Риши Сунака сообщил, что Лондон передаст Киеву 14 танков Challenger 2. Об отправке на Украину немецких танков Leopard 2 заявил президент Польши Анджей Дуда. До этого Запад помогал Украине танками лишь российского или советского производства. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее выразил уверенность, что страны НАТО отправят Киеву танки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРиши СунакАнджей ДудаСергей ЛавровКиевРоссияУкраинаНАТО
 
 
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