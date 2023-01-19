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Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии - РИА Новости, 19.01.2023
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Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии
Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии - РИА Новости, 19.01.2023
Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии
Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:10
2023-01-19T13:25
в мире
матеуш моравецкий
украина
польша
оружие
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ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat. По его словам, страны, в первую очередь Германия, должны "как можно скорее предложить свою современную технику, потому что от нее может зависеть способность защищать свободу на Украине"."От этого будет зависеть и безопасность всей Европы", — заключил Моравецкий.На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст военную технику в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется.Как писала газета Politico, Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине. В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что Германия не намерена поставлять Киеву эту технику. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин будет координировать свои действия с союзниками, но не стоит ожидать поспешных решений.При этом в последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств — членов ЕС публично призвали его передать Киеву танки.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845910913.html
https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html
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в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, оружие
В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, Оружие
12:10 19.01.2023 (обновлено: 13:25 19.01.2023)
 
Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии

Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине танков Leopard без разрешения Германии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat.

"Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что будем передавать танки вместе. Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо", — пояснил глава правительства.

По его словам, страны, в первую очередь Германия, должны "как можно скорее предложить свою современную технику, потому что от нее может зависеть способность защищать свободу на Украине".
"От этого будет зависеть и безопасность всей Европы", — заключил Моравецкий.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:34
Украинские министры призвали страны ЕС дать Киеву танки Leopard 2
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст военную технику в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется.
Как писала газета Politico, Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине. В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что Германия не намерена поставлять Киеву эту технику. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин будет координировать свои действия с союзниками, но не стоит ожидать поспешных решений.
При этом в последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств — членов ЕС публично призвали его передать Киеву танки.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:49
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
 
В миреМатеуш МоравецкийУкраинаПольшаОружие
 
 
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