https://ria.ru/20230119/tanki-1845924399.html

Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии

Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии - РИА Новости, 19.01.2023

Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии

Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:10

2023-01-19T12:10

2023-01-19T13:25

в мире

матеуш моравецкий

украина

польша

оружие

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ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat. По его словам, страны, в первую очередь Германия, должны "как можно скорее предложить свою современную технику, потому что от нее может зависеть способность защищать свободу на Украине"."От этого будет зависеть и безопасность всей Европы", — заключил Моравецкий.На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст военную технику в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется.Как писала газета Politico, Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине. В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что Германия не намерена поставлять Киеву эту технику. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин будет координировать свои действия с союзниками, но не стоит ожидать поспешных решений.При этом в последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств — членов ЕС публично призвали его передать Киеву танки.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845910913.html

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, оружие