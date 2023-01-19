12:10 19.01.2023 (обновлено: 13:25 19.01.2023)
Премьер Польши допустил передачу Украине танков без разрешения Германии
Премьер Польши Моравецкий допустил передачу Украине танков Leopard без разрешения Германии
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Варшава может передать Киеву свои танки Leopard без согласия Берлина, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat.
"Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что будем передавать танки вместе. Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо", — пояснил глава правительства.
По его словам, страны, в первую очередь Германия, должны "как можно скорее предложить свою современную технику, потому что от нее может зависеть способность защищать свободу на Украине".
"От этого будет зависеть и безопасность всей Европы", — заключил Моравецкий.
На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст военную технику в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется.
Как писала газета Politico, Париж и Варшава подталкивают Берлин к передаче танков Leopard Украине. В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отмечал, что Германия не намерена поставлять Киеву эту технику. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин будет координировать свои действия с союзниками, но не стоит ожидать поспешных решений.
При этом в последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств — членов ЕС публично призвали его передать Киеву танки.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.