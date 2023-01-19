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Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставке танков - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/tanki-1845905165.html
Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставке танков
Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставке танков - РИА Новости, 19.01.2023
Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставке танков
Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за нерешительность в поставках Украине танков. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:17
2023-01-19T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за нерешительность в поставках Украине танков. "Есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь, я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет. Это не очень правильная стратегия", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:17 19.01.2023
 
Зеленский раскритиковал Запад за нерешительность в поставке танков

Зеленский назвал нерешительность Запада в поставке танков не очень правильной стратегией

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за нерешительность в поставках Украине танков.
"Есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь, я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет. Это не очень правильная стратегия", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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