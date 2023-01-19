Рейтинг@Mail.ru
В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/tanki-1845891558.html
В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ
В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ
Европейские чиновники считают, что нежелание США передать Киеву даже символическое число танков Abrams отражает постоянную обеспокоенность Вашингтона риском... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:24
2023-01-19T10:24
в мире
олаф шольц
джо байден
сергей лавров
германия
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7e2c397e6220cc98d204d1119636571d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что нежелание США передать Киеву даже символическое число танков Abrams отражает постоянную обеспокоенность Вашингтона риском эскалации, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, ожидается, что США не возьмут на себя обязательство по отправке танков Abrams на Украину. "Некоторые европейские чиновники подозревают, что отказ Вашингтона передать даже символический контингент танков Abrams - тем самым предоставив политическое прикрытие канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу поставок танков Leopard - отражает постоянную обеспокоенность США риском эскалации", - пишет газета. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Как пишет Financial Times, Берлин пока отказывался передавать танки, опасаясь, что этот шаг может привести к эскалации и оставить Германию беззащитной "перед гневом Москвы". В статье также отмечается, что немецкие официальные лица непреклонны в том, что они не будут передавать танки, если только США не будут вовлечены в эту инициативу. По словам чиновников, за кулисами США поддерживают отправку танков Германией, но не требуют от Берлина этого. При этом издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии, сообщало, что США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845876099.html
https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html
германия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_65ebbd64c8612a2af1625f1fde2172d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, германия, украина, сша, нато, евросоюз, m1 abrams
В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Сергей Лавров, Германия, Украина, США, НАТО, Евросоюз, M1 Abrams
10:24 19.01.2023
 
В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ

FT: в ЕС объяснили нежелание США дать Киеву танки Abrams обеспокоенностью риском эскалации

© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк M1A1 Abrams
Американский танк M1A1 Abrams - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк M1A1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что нежелание США передать Киеву даже символическое число танков Abrams отражает постоянную обеспокоенность Вашингтона риском эскалации, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, ожидается, что США не возьмут на себя обязательство по отправке танков Abrams на Украину.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:45Специальная военная операция на Украине
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc
"Некоторые европейские чиновники подозревают, что отказ Вашингтона передать даже символический контингент танков Abrams - тем самым предоставив политическое прикрытие канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу поставок танков Leopard - отражает постоянную обеспокоенность США риском эскалации", - пишет газета.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Как пишет Financial Times, Берлин пока отказывался передавать танки, опасаясь, что этот шаг может привести к эскалации и оставить Германию беззащитной "перед гневом Москвы". В статье также отмечается, что немецкие официальные лица непреклонны в том, что они не будут передавать танки, если только США не будут вовлечены в эту инициативу.
По словам чиновников, за кулисами США поддерживают отправку танков Германией, но не требуют от Берлина этого.
"Мы не уговариваем и не пытаемся манипулировать решением какой-либо страны по поводу того, что они хотят предоставить. Мы уважаем эти суверенные решения и благодарны за все оружие, которое Германия готова предоставить", - заявил неназванный представитель американской администрации.
При этом издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии, сообщало, что США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танки M1A1 Abrams армии США
03:29
СМИ: США обосновали отказ передавать танки Abrams ВСУ проблемами логистики
 
В миреОлаф ШольцДжо БайденСергей ЛавровГерманияУкраинаСШАНАТОЕвросоюзM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала