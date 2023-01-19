https://ria.ru/20230119/tanki-1845891558.html

В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ

В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2023

В ЕС считают, что США опасаются эскалации вокруг Украины, сообщили СМИ

Европейские чиновники считают, что нежелание США передать Киеву даже символическое число танков Abrams отражает постоянную обеспокоенность Вашингтона риском... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:24

2023-01-19T10:24

2023-01-19T10:24

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что нежелание США передать Киеву даже символическое число танков Abrams отражает постоянную обеспокоенность Вашингтона риском эскалации, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, ожидается, что США не возьмут на себя обязательство по отправке танков Abrams на Украину. "Некоторые европейские чиновники подозревают, что отказ Вашингтона передать даже символический контингент танков Abrams - тем самым предоставив политическое прикрытие канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу поставок танков Leopard - отражает постоянную обеспокоенность США риском эскалации", - пишет газета. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Как пишет Financial Times, Берлин пока отказывался передавать танки, опасаясь, что этот шаг может привести к эскалации и оставить Германию беззащитной "перед гневом Москвы". В статье также отмечается, что немецкие официальные лица непреклонны в том, что они не будут передавать танки, если только США не будут вовлечены в эту инициативу. По словам чиновников, за кулисами США поддерживают отправку танков Германией, но не требуют от Берлина этого. При этом издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии, сообщало, что США не планируют включать свои танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине, о котором может быть объявлено в пятницу, из-за трудностей с логистикой и обслуживанием, а не из-за опасения эскалации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845876099.html

https://ria.ru/20230119/abrams-1845863503.html

германия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, германия, украина, сша, нато, евросоюз, m1 abrams