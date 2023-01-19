08:45 19.01.2023 (обновлено: 09:10 19.01.2023)
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc
СМИ: Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.
"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - приводит издание слова чиновника.
В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.