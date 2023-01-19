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СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/tanki-1845876099.html
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc
Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:45
2023-01-19T09:10
специальная военная операция на украине
франция
киев
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника."Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - приводит издание слова чиновника.В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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франция
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франция, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Киев, В мире
08:45 19.01.2023 (обновлено: 09:10 19.01.2023)
 
СМИ: Франция может передать Киеву танки Leclerc

СМИ: Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Франция рассматривает возможность передачи Киеву танков Leclerc, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.
"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", - приводит издание слова чиновника.
В декабре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить танки, которые соответствуют стандартам НАТО, в частности французские Leclerc. Ранее Politico писало со ссылкой на французских чиновников, что танки Leclerc уже сняты с производства, что вызывает вопросы, связанные с техобслуживанием и запчастями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
01:17
В США оценили шансы Украины на победу
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияКиевВ мире
 
 
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