https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев - РИА Новости, 19.01.2023
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
Табу на тяжелую бронетехнику для киевского режима больше нет. Для начала союзники Украины отправят небольшую партию танков. О том, что будет потом и как это... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:01
специальная военная операция на украине
безопасность
анджей дуда
олаф шольц
джо байден
польша
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Табу на тяжелую бронетехнику для киевского режима больше нет. Для начала союзники Украины отправят небольшую партию танков. О том, что будет потом и как это изменит развитие конфликта, — в материале РИА Новости.Начало поставокПрезидент Польши Анджей Дуда на недавней пресс-конференции с украинским и литовским коллегами сообщил, что Киев получит роту танков Leopard 2A4. Предстоят еще формальные согласования, однако это недолго. Экипажи, видимо, подготовили заранее.Танковая рота в НАТО — это 12-14 машин, 48-56 обученных танкистов. У Польши более 240 ОБТ Leopard 2A4 и A5. Их постепенно меняют на более современные американские M2A2 Abrams и южнокорейские K2.Дуда призвал страны НАТО последовать его примеру. Те тут же откликнулись. По данным издания Independent, в Лондоне активно обсуждают отправку 12 основных боевых танков Challenger 2. Всего таких в Королевских вооруженных силах порядка 230.Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Skynews заявил, что 12 танков — это очень мало. Нужно минимум 50.Ранее о "Леопардах-2" говорили в Финляндии и Дании. Там ждут, когда союзники окончательно определятся и Германия — производитель — даст разрешение на реэкспорт.Олаф Шольц пока не торопится. Он опасается, что немецкие танки на украинской земле вызовут слишком неприятные ассоциации со Второй мировой войной. Издание Politico указывает: позиция Шольца изменится под нажимом Джо Байдена. Хотя в Пентагоне тоже не спешат отгружать киевскому режиму свои "Абрамсы". Объясняют: они слишком сложные в эксплуатации.Немецкий "кот"Еще полгода назад о танках не было и речи. Союзники делились только старой техникой из советских запасов, прошедшей в лучшем случае "косметическую" модернизацию.Теперь все иначе. Первые поставки будут скромными, однако на них отработают логистику. Параллельно наладят обучение украинских танкистов и ремонтников. Так что дальнейшее масштабирование неизбежно.Leopard 2 — второй по массовости танк в НАТО после Abrams. Этими машинами вооружены более десяти стран альянса. И если каждая пожертвует по роте, Киев получит внушительный бронированный кулак.Вряд ли подарят новейший вариант А7+, но даже версия А4, которая выпускалась в середине 1980-х, достаточно серьезная угроза. Тогда конструкторы существенно усилили бронезащиту башни, усовершенствовали баллистический вычислитель в системе управления огнем и добавили снаряды повышенной мощности.Вероятными противниками модификации A4 считались ее ровесники — советские Т-64Б, Т-72Б и Т-80Б. Однако в бою они еще не сталкивались. Немецкие машины применяли в Афганистане, где Дания и Канада потеряли на двоих девять танков — преимущественно от подрывов и огня из засад.Еще "Леопарды" воевали в Сирии: в декабре 2016-го турецкая армия задействовала 30 единиц. И за один день потеряла десять. Главным образом из-за обстрелов ПТУРами советского и российского образца.Британская броняБританские Challenger 2 более современные. Это один из наиболее тяжелобронированных танков западной школы, уязвимых зон у него немного.Еще одна особенность — единственное в НАТО нарезное 120-миллиметровое орудие с дальностью до восьми километров. "Толстый" лоб и борта, а также мощная пушка серьезно помогли британскому контингенту в Ираке.Там потеряли лишь один "Челленджер" — и то от дружественного огня. Остальные продемонстрировали поразительную устойчивость к противотанковым средствам противника. СМИ рассказывали о танке, который в ходе битвы за Басру получил около 70 попаданий из РПГ и сохранил боеспособность. Впрочем, в 2003-м у иракских солдат были лишь устаревшие гранатометы и ПТУРы советского производства. Как получится с нынешними российскими противотанковыми комплексами — вопрос открытый.В отличие от "Леопарда", Challenger 2 участвовал в танковых дуэлях. В марте 2003-го несколько экипажей предотвратили прорыв иракских военных, уничтожив 15 танков Т-55.Будут проблемы"И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Нет автомата заряжания, соответственно, нужен очень тренированный экипаж. Подготовка займет много времени. Первые анонсированные 14 Leopard 2 из Польши и 14 Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, придут с иностранными специалистами".Российские же подразделения используют новейшие Т-90М и глубоко модернизированные версии Т-72Б3М, улучшенные уже с учетом боевого опыта на Украине. Эти машины, считает Леонков, способны эффективно бороться с западными.В любом случае танки НАТО — серьезное подспорье для ВСУ. Однако и проблем доставят немало. Во-первых, пестрый парк бронетехники от разных стран и производителей затрудняет обслуживание, доставку на передовую запчастей и боекомплекта. Снаряды у британских и немецких машин отличаются, хотя калибр одинаковый.Во-вторых, у военных попросту нет времени, чтобы нормально освоить новую технику.Наконец, Leopard 2A4 и Challenger 2 — очень тяжелые машины, 55 и 75 тонн соответственно. Непонятно, выдержат ли украинские мосты, построенные в СССР и не рассчитанные на столь массивную технику.
https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/svo-1845752713.html
https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/germaniya-1845788883.html
польша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, анджей дуда, олаф шольц, джо байден, польша, киев, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, m1 abrams, т-72б, т-55
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Анджей Дуда, Олаф Шольц, Джо Байден, Польша, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams, Т-72Б, Т-55
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Табу на тяжелую бронетехнику для киевского режима больше нет. Для начала союзники Украины отправят небольшую партию танков. О том, что будет потом и как это изменит развитие конфликта, — в материале РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда на недавней пресс-конференции с украинским и литовским коллегами сообщил, что Киев получит роту танков Leopard 2A4. Предстоят еще формальные согласования, однако это недолго. Экипажи, видимо, подготовили заранее.
Танковая рота в НАТО — это 12-14 машин, 48-56 обученных танкистов. У Польши более 240 ОБТ Leopard 2A4 и A5. Их постепенно меняют на более современные американские M2A2 Abrams и южнокорейские K2.
Дуда призвал страны НАТО последовать его примеру. Те тут же откликнулись. По данным издания Independent
, в Лондоне активно обсуждают отправку 12 основных боевых танков Challenger 2. Всего таких в Королевских вооруженных силах порядка 230.
Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Skynews
заявил, что 12 танков — это очень мало. Нужно минимум 50.
Ранее о "Леопардах-2" говорили в Финляндии и Дании. Там ждут, когда союзники окончательно определятся и Германия — производитель — даст разрешение на реэкспорт.
Олаф Шольц пока не торопится. Он опасается, что немецкие танки на украинской земле вызовут слишком неприятные ассоциации со Второй мировой войной. Издание Politico
указывает: позиция Шольца изменится под нажимом Джо Байдена. Хотя в Пентагоне тоже не спешат отгружать киевскому режиму свои "Абрамсы". Объясняют: они слишком сложные в эксплуатации.
Еще полгода назад о танках не было и речи. Союзники делились только старой техникой из советских запасов, прошедшей в лучшем случае "косметическую" модернизацию.
Теперь все иначе. Первые поставки будут скромными, однако на них отработают логистику. Параллельно наладят обучение украинских танкистов и ремонтников. Так что дальнейшее масштабирование неизбежно.
Leopard 2 — второй по массовости танк в НАТО после Abrams. Этими машинами вооружены более десяти стран альянса. И если каждая пожертвует по роте, Киев получит внушительный бронированный кулак.
Вряд ли подарят новейший вариант А7+, но даже версия А4, которая выпускалась в середине 1980-х, достаточно серьезная угроза. Тогда конструкторы существенно усилили бронезащиту башни, усовершенствовали баллистический вычислитель в системе управления огнем и добавили снаряды повышенной мощности.
Вероятными противниками модификации A4 считались ее ровесники — советские Т-64Б, Т-72Б и Т-80Б. Однако в бою они еще не сталкивались. Немецкие машины применяли в Афганистане, где Дания и Канада потеряли на двоих девять танков — преимущественно от подрывов и огня из засад.
Еще "Леопарды" воевали в Сирии: в декабре 2016-го турецкая армия задействовала 30 единиц. И за один день потеряла десять. Главным образом из-за обстрелов ПТУРами советского и российского образца.
Британские Challenger 2 более современные. Это один из наиболее тяжелобронированных танков западной школы, уязвимых зон у него немного.
Еще одна особенность — единственное в НАТО нарезное 120-миллиметровое орудие с дальностью до восьми километров. "Толстый" лоб и борта, а также мощная пушка серьезно помогли британскому контингенту в Ираке.
Там потеряли лишь один "Челленджер" — и то от дружественного огня. Остальные продемонстрировали поразительную устойчивость к противотанковым средствам противника. СМИ рассказывали о танке, который в ходе битвы за Басру получил около 70 попаданий из РПГ и сохранил боеспособность. Впрочем, в 2003-м у иракских солдат были лишь устаревшие гранатометы и ПТУРы советского производства. Как получится с нынешними российскими противотанковыми комплексами — вопрос открытый.
В отличие от "Леопарда", Challenger 2 участвовал в танковых дуэлях. В марте 2003-го несколько экипажей предотвратили прорыв иракских военных, уничтожив 15 танков Т-55.
"И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Нет автомата заряжания, соответственно, нужен очень тренированный экипаж. Подготовка займет много времени. Первые анонсированные 14 Leopard 2 из Польши и 14 Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, придут с иностранными специалистами".
Российские же подразделения используют новейшие Т-90М и глубоко модернизированные версии Т-72Б3М, улучшенные уже с учетом боевого опыта на Украине. Эти машины, считает Леонков, способны эффективно бороться с западными.
В любом случае танки НАТО — серьезное подспорье для ВСУ. Однако и проблем доставят немало. Во-первых, пестрый парк бронетехники от разных стран и производителей затрудняет обслуживание, доставку на передовую запчастей и боекомплекта. Снаряды у британских и немецких машин отличаются, хотя калибр одинаковый.
Во-вторых, у военных попросту нет времени, чтобы нормально освоить новую технику.
Наконец, Leopard 2A4 и Challenger 2 — очень тяжелые машины, 55 и 75 тонн соответственно. Непонятно, выдержат ли украинские мосты, построенные в СССР и не рассчитанные на столь массивную технику.