https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев

"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев - РИА Новости, 19.01.2023

"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев

Табу на тяжелую бронетехнику для киевского режима больше нет. Для начала союзники Украины отправят небольшую партию танков. О том, что будет потом и как это... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

анджей дуда

олаф шольц

джо байден

польша

киев

украина

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Табу на тяжелую бронетехнику для киевского режима больше нет. Для начала союзники Украины отправят небольшую партию танков. О том, что будет потом и как это изменит развитие конфликта, — в материале РИА Новости.Начало поставокПрезидент Польши Анджей Дуда на недавней пресс-конференции с украинским и литовским коллегами сообщил, что Киев получит роту танков Leopard 2A4. Предстоят еще формальные согласования, однако это недолго. Экипажи, видимо, подготовили заранее.Танковая рота в НАТО — это 12-14 машин, 48-56 обученных танкистов. У Польши более 240 ОБТ Leopard 2A4 и A5. Их постепенно меняют на более современные американские M2A2 Abrams и южнокорейские K2.Дуда призвал страны НАТО последовать его примеру. Те тут же откликнулись. По данным издания Independent, в Лондоне активно обсуждают отправку 12 основных боевых танков Challenger 2. Всего таких в Королевских вооруженных силах порядка 230.Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью Skynews заявил, что 12 танков — это очень мало. Нужно минимум 50.Ранее о "Леопардах-2" говорили в Финляндии и Дании. Там ждут, когда союзники окончательно определятся и Германия — производитель — даст разрешение на реэкспорт.Олаф Шольц пока не торопится. Он опасается, что немецкие танки на украинской земле вызовут слишком неприятные ассоциации со Второй мировой войной. Издание Politico указывает: позиция Шольца изменится под нажимом Джо Байдена. Хотя в Пентагоне тоже не спешат отгружать киевскому режиму свои "Абрамсы". Объясняют: они слишком сложные в эксплуатации.Немецкий "кот"Еще полгода назад о танках не было и речи. Союзники делились только старой техникой из советских запасов, прошедшей в лучшем случае "косметическую" модернизацию.Теперь все иначе. Первые поставки будут скромными, однако на них отработают логистику. Параллельно наладят обучение украинских танкистов и ремонтников. Так что дальнейшее масштабирование неизбежно.Leopard 2 — второй по массовости танк в НАТО после Abrams. Этими машинами вооружены более десяти стран альянса. И если каждая пожертвует по роте, Киев получит внушительный бронированный кулак.Вряд ли подарят новейший вариант А7+, но даже версия А4, которая выпускалась в середине 1980-х, достаточно серьезная угроза. Тогда конструкторы существенно усилили бронезащиту башни, усовершенствовали баллистический вычислитель в системе управления огнем и добавили снаряды повышенной мощности.Вероятными противниками модификации A4 считались ее ровесники — советские Т-64Б, Т-72Б и Т-80Б. Однако в бою они еще не сталкивались. Немецкие машины применяли в Афганистане, где Дания и Канада потеряли на двоих девять танков — преимущественно от подрывов и огня из засад.Еще "Леопарды" воевали в Сирии: в декабре 2016-го турецкая армия задействовала 30 единиц. И за один день потеряла десять. Главным образом из-за обстрелов ПТУРами советского и российского образца.Британская броняБританские Challenger 2 более современные. Это один из наиболее тяжелобронированных танков западной школы, уязвимых зон у него немного.Еще одна особенность — единственное в НАТО нарезное 120-миллиметровое орудие с дальностью до восьми километров. "Толстый" лоб и борта, а также мощная пушка серьезно помогли британскому контингенту в Ираке.Там потеряли лишь один "Челленджер" — и то от дружественного огня. Остальные продемонстрировали поразительную устойчивость к противотанковым средствам противника. СМИ рассказывали о танке, который в ходе битвы за Басру получил около 70 попаданий из РПГ и сохранил боеспособность. Впрочем, в 2003-м у иракских солдат были лишь устаревшие гранатометы и ПТУРы советского производства. Как получится с нынешними российскими противотанковыми комплексами — вопрос открытый.В отличие от "Леопарда", Challenger 2 участвовал в танковых дуэлях. В марте 2003-го несколько экипажей предотвратили прорыв иракских военных, уничтожив 15 танков Т-55.Будут проблемы"И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — Нет автомата заряжания, соответственно, нужен очень тренированный экипаж. Подготовка займет много времени. Первые анонсированные 14 Leopard 2 из Польши и 14 Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, придут с иностранными специалистами".Российские же подразделения используют новейшие Т-90М и глубоко модернизированные версии Т-72Б3М, улучшенные уже с учетом боевого опыта на Украине. Эти машины, считает Леонков, способны эффективно бороться с западными.В любом случае танки НАТО — серьезное подспорье для ВСУ. Однако и проблем доставят немало. Во-первых, пестрый парк бронетехники от разных стран и производителей затрудняет обслуживание, доставку на передовую запчастей и боекомплекта. Снаряды у британских и немецких машин отличаются, хотя калибр одинаковый.Во-вторых, у военных попросту нет времени, чтобы нормально освоить новую технику.Наконец, Leopard 2A4 и Challenger 2 — очень тяжелые машины, 55 и 75 тонн соответственно. Непонятно, выдержат ли украинские мосты, построенные в СССР и не рассчитанные на столь массивную технику.

https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/svo-1845752713.html

https://ria.ru/20230118/germaniya-1845619106.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/germaniya-1845788883.html

польша

киев

украина

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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