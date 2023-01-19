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У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров
Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:23
2023-01-19T12:24
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
сергей лавров
в мире
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.
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россия, белоруссия, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, В мире
12:23 19.01.2023 (обновлено: 12:24 19.01.2023)
 
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.
Вручение госнаград за самоотверженность и героизм - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияСергей ЛавровВ мире
 
 
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