https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров

Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:23

2023-01-19T12:23

2023-01-19T12:24

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

сергей лавров

в мире

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.

https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, сергей лавров, в мире