https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров
Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:23
2023-01-19T12:23
2023-01-19T12:24
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
сергей лавров
в мире
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.
https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, В мире
12:23 19.01.2023 (обновлено: 12:24 19.01.2023)
У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России и Белоруссии единая позиция по целям спецоперации