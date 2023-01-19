https://ria.ru/20230119/svet-1846044558.html

Около 2,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Около 2,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света - РИА Новости, 19.01.2023

Около 2,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света

Около 2,7 тысячи жителей Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщили региональные власти. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:23

2023-01-19T17:23

2023-01-19T17:24

электричество

происшествия

новгородская область

жкх

россия

чудовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Около 2,7 тысячи жителей Новгородской области остались без электричества из-за непогоды, сообщили региональные власти. "Всего в зоне отключения находятся 9 муниципальных образований, 85 населенных пунктов, 2065 домов с населением 2679 человек, в том числе 280 детей. Социально значимых объектов нет", - говорится в Telegram-канале областного правительства. Как уточняется, сильный ветер, из-за которого на линии электропередачи начали падать деревья, привел к нарушению электроснабжения на территориях Мошенского, Окуловского, Демянского, Крестецкого, Поддорского, Старорусского, Батецкого, Новгородского и Чудовского районов. Последствия непогоды, которая сохранится до пятницы, устраняют 9 бригад энергетиков и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html

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новгородская область

россия

чудовский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

электричество, происшествия, новгородская область, жкх, россия, чудовский район