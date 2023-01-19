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Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым - РИА Новости, 19.01.2023
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Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым - РИА Новости, 19.01.2023
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым
Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:42
2023-01-19T16:42
происшествия
россия
сша
колумбия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом режиме", - сказали в суде. В четверг суд провел первое слушание, на нем обвиняемому на полгода продлили срок ареста. Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
https://ria.ru/20230114/feyki-1844862259.html
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происшествия, россия, сша, колумбия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, США, Колумбия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:42 19.01.2023
 
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым

Суд закрыл процесс гражданина Колумбии о распространении фейков про российскую армию

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом режиме", - сказали в суде. В четверг суд провел первое слушание, на нем обвиняемому на полгода продлили срок ареста.
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14 января, 16:23Специальная военная операция на Украине
В ГД попросили принять меры к организации, распространяющей фейки об армии
Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.
В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты.
Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.
На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
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