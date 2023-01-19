https://ria.ru/20230119/sud-1846021112.html

Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым

Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым - РИА Новости, 19.01.2023

Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым

Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:42

2023-01-19T16:42

2023-01-19T16:42

происшествия

россия

сша

колумбия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом режиме", - сказали в суде. В четверг суд провел первое слушание, на нем обвиняемому на полгода продлили срок ареста. Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.

https://ria.ru/20230114/feyki-1844862259.html

https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сша, колумбия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)