https://ria.ru/20230119/sud-1846021112.html
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым - РИА Новости, 19.01.2023
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым
Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:42
2023-01-19T16:42
2023-01-19T16:42
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом режиме", - сказали в суде. В четверг суд провел первое слушание, на нем обвиняемому на полгода продлили срок ареста. Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отмечали, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК. На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.
https://ria.ru/20230114/feyki-1844862259.html
https://ria.ru/20230113/belotserkovskaya-1844589968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сша, колумбия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, США, Колумбия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Процесс по делу гражданина Колумбии о распространении фейков будет закрытым
Суд закрыл процесс гражданина Колумбии о распространении фейков про российскую армию
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело гражданина Колумбии Сарая Хиральдо, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России по заказу компании из США, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о рассмотрении дела в закрытом режиме", - сказали в суде. В четверг суд провел первое слушание, на нем обвиняемому на полгода продлили срок ареста.
Гражданин Республики Колумбия Хиральдо Сарай Альберто Энрике обвиняется в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ при проведении специальной военной операции на территории Украины
(часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ
России.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техподготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем удаленно массово рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине.
В СК
отмечали, что все это Хиральдо делал в составе орггруппы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Следствие установило, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты.
Кроме того, в ходе расследования получены данные об использовании этой же группой лиц "аналогичной схемы применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов связи с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс указанной избирательной кампании", заявили в СК.
На деньги и цифровые финансовые активы наложен арест, а иные фигуранты объявлены в розыск, заключили в СК.