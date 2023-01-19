https://ria.ru/20230119/su-1845955740.html
Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР
Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР
Российская истребительная авиация за сутки сбила над ДНР украинский военный самолет Су-25, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:37
2023-01-19T13:37
2023-01-19T13:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
су-25
безопасность
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила над ДНР украинский военный самолет Су-25, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230116/su-1845222611.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Су-25, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:37 19.01.2023 (обновлено: 13:47 19.01.2023)
Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР
Минобороны: российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР