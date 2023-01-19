https://ria.ru/20230119/su-1845955740.html

Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР

Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР - РИА Новости, 19.01.2023

Российские летчики сбили украинский Су-25 над ДНР

Российская истребительная авиация за сутки сбила над ДНР украинский военный самолет Су-25, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:37

2023-01-19T13:37

2023-01-19T13:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

су-25

безопасность

воздушно-космические силы россии

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская истребительная авиация за сутки сбила над ДНР украинский военный самолет Су-25, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230116/su-1845222611.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, су-25, безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр