https://ria.ru/20230119/statsionary-1845892473.html
Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства
Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства - РИА Новости, 19.01.2023
Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства
Информация о снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:26
2023-01-19T10:26
2023-01-19T10:26
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Информация о снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что государственные больницы начали закупать меньше лекарств - закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц - на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%. "Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут",- говорится в сообщении. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первые девять месяцев 2022 года затраты на лекарства в стационарах региональных и муниципальных медучреждений составили 281,8 миллиарда рублей или 25,8% от общего объема расходов. При этом за соответствующий период 2021 года цифры составили 261,8 миллиарда рублей и 24,9% соответственно, отметили в пресс-службе. Аналогичная ситуация в федеральных медицинских организациях - их затраты на лекарства и перевязочные материалы в рамках базовой программы ОМС за 9 месяцев 2022 года составили 23,3 миллиарда рублей против 14,9 миллиарда рублей за тот же период 2021 года, что составляет примерно 22,5% их затрат, подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html
https://ria.ru/20221228/minzdrav-1841921123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия
Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства
Минздрав: затраты стационаров на лекарства не снижаются, а растут
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Информация о снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что государственные больницы начали закупать меньше лекарств - закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц - на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%.
"Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут",- говорится в сообщении.
По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первые девять месяцев 2022 года затраты на лекарства в стационарах региональных и муниципальных медучреждений составили 281,8 миллиарда рублей или 25,8% от общего объема расходов. При этом за соответствующий период 2021 года цифры составили 261,8 миллиарда рублей и 24,9% соответственно, отметили в пресс-службе.
Аналогичная ситуация в федеральных медицинских организациях - их затраты на лекарства и перевязочные материалы в рамках базовой программы ОМС за 9 месяцев 2022 года составили 23,3 миллиарда рублей против 14,9 миллиарда рублей за тот же период 2021 года, что составляет примерно 22,5% их затрат, подчеркнули в Минздраве.