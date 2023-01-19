https://ria.ru/20230119/statsionary-1845892473.html

Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства

Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства - РИА Новости, 19.01.2023

Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства

Информация о снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:26

2023-01-19T10:26

2023-01-19T10:26

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Информация о снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что государственные больницы начали закупать меньше лекарств - закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц - на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%. "Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности. Затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут",- говорится в сообщении. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первые девять месяцев 2022 года затраты на лекарства в стационарах региональных и муниципальных медучреждений составили 281,8 миллиарда рублей или 25,8% от общего объема расходов. При этом за соответствующий период 2021 года цифры составили 261,8 миллиарда рублей и 24,9% соответственно, отметили в пресс-службе. Аналогичная ситуация в федеральных медицинских организациях - их затраты на лекарства и перевязочные материалы в рамках базовой программы ОМС за 9 месяцев 2022 года составили 23,3 миллиарда рублей против 14,9 миллиарда рублей за тот же период 2021 года, что составляет примерно 22,5% их затрат, подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html

https://ria.ru/20221228/minzdrav-1841921123.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия