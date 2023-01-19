https://ria.ru/20230119/ssha-1846026275.html
В Германии описали три схемы обогащения США на Украине
В Германии описали три схемы обогащения США на Украине - РИА Новости, 19.01.2023
В Германии описали три схемы обогащения США на Украине
Активные действия США по снабжению Украины военной техникой и финансами вовсе не бескорыстны, считает автор немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:53
2023-01-19T16:53
2023-01-19T17:26
в мире
владимир путин
сша
украина
вашингтон (штат)
focus
lockheed martin
northrop grumman
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Активные действия США по снабжению Украины военной техникой и финансами вовсе не бескорыстны, считает автор немецкого журнала Focus Габор Штайнгарт.На фоне смены министра обороны Германии и давления на немецкие власти эксперт напомнил, что Вашингтон заинтересован в Киеве лишь как в способе обогащения. Он выделил три главные спекулятивные схемы Штатов.Первой схемой он назвал систему "ленд-лиза", которая была разработана во время Второй мировой войны. Автор статьи напомнил, что страны рассчитывались за предоставленную им помощь вплоть до двухтысячных годов. По мнению Штайнгарта, Вашингтон будет поддерживать киевский режим, чтобы получать от него ресурсы.На фоне украинского кризиса огромную прибыль получили американские оружейные компании, например Lockheed Martin и Northrop Grumman."Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество одобренных продаж оружия союзникам по НАТО в 2022 году по сравнению с 2021 годом — с 15,5 до 28 миллиардов долларов. Так боевые действия становятся бизнесом", — уточнил обозреватель.Другими бенефициарами кризиса на Украине автор назвал американские энергетические компании. Кроме производителей сжиженного природного газа, на санкциях против России разбогатели и нефтекомпании.И третьим игроком, получившим выгоду от конфликта, он считает американское правительство, цель которого — ослабление России.В интересах Германии в этой ситуации — скорейшее завершение конфликта, от которого страдает вся немецкая и общеевропейская экономическая система, постепенно переходящая под авторитет Вашингтона, подытожил автор статьи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230119/sholts-1845882978.html
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846013376.html
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845994385.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, сша, украина, вашингтон (штат), focus, lockheed martin , northrop grumman
В мире, Владимир Путин, США, Украина, Вашингтон (штат), Focus, Lockheed Martin , Northrop Grumman
16:53 19.01.2023 (обновлено: 17:26 19.01.2023)
В Германии описали три схемы обогащения США на Украине
Focus.de: США снабжают Украину оружием в долг, наживаясь на спекулятивных схемах
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Активные действия США по снабжению Украины военной техникой и финансами вовсе не бескорыстны, считает автор немецкого журнала Focus
Габор Штайнгарт.
На фоне смены министра обороны Германии и давления на немецкие власти эксперт напомнил, что Вашингтон заинтересован в Киеве лишь как в способе обогащения. Он выделил три главные спекулятивные схемы Штатов.
Первой схемой он назвал систему "ленд-лиза", которая была разработана во время Второй мировой войны. Автор статьи напомнил, что страны рассчитывались за предоставленную им помощь вплоть до двухтысячных годов.
По мнению Штайнгарта, Вашингтон будет поддерживать киевский режим, чтобы получать от него ресурсы.
"Приблизительно 23 миллиарда долларов США на военную поддержку не потрачены впустую. В законе говорится, что "любой оборонный заем или аренда правительству Украины подлежит возврату, возмещению и погашению", — пояснил эксперт.
На фоне украинского кризиса огромную прибыль получили американские оружейные компании, например Lockheed Martin и Northrop Grumman.
"Соединенные Штаты почти вдвое увеличили количество одобренных продаж оружия союзникам по НАТО
в 2022 году по сравнению с 2021 годом — с 15,5 до 28 миллиардов долларов. Так боевые действия становятся бизнесом", — уточнил обозреватель.
Другими бенефициарами кризиса на Украине автор назвал американские энергетические компании. Кроме производителей сжиженного природного газа, на санкциях против России разбогатели и нефтекомпании.
И третьим игроком, получившим выгоду от конфликта, он считает американское правительство, цель которого — ослабление России.
"Американская администрация заинтересована в том, чтобы постоянно ослаблять Россию и фактически выводить ее из игры великих держав. Это одна из причин, по которой Вашингтон не заинтересован в скорейшем мирном соглашении на Украине", — отметил Штайнгарт.
В интересах Германии в этой ситуации — скорейшее завершение конфликта, от которого страдает вся немецкая и общеевропейская экономическая система, постепенно переходящая под авторитет Вашингтона, подытожил автор статьи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса
.