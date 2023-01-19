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Российское посольство готово оказать помощь задержанному в США россиянину
Российское посольство готово оказать помощь задержанному в США россиянину - РИА Новости, 19.01.2023
Российское посольство готово оказать помощь задержанному в США россиянину
Российские дипломаты запросили у американских властей информацию о местонахождении задержанного соотечественника Анатолия Легкодымова и готовы оказать ему... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:14
2023-01-19T06:14
2023-01-19T06:15
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Российские дипломаты запросили у американских властей информацию о местонахождении задержанного соотечественника Анатолия Легкодымова и готовы оказать ему необходимую консульско-правовую помощь, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. Министерство юстиции США накануне объявило об аресте Легкодымова и обвинило его в организации теневых транзакций с использованием незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов. Следствие называет россиянина основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato и утверждает, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в том числе группировки хакеров-вымогателей. "Посольство в курсе задержания Легкодымова. Однако уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи", - сказала Шумова. Американские власти утверждают, что биржа Bitzlato, в частности, обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где велась торговля наркотиками, фальшивыми паспортами и краденой финансовой информацией. По данным министерства юстиции, Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах и знал, что у биржи немало клиентов в США. Ему предъявлены обвинения в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.
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в мире, сша, россия, майами
В мире, США, Россия, Майами
06:14 19.01.2023 (обновлено: 06:15 19.01.2023)
Российское посольство готово оказать помощь задержанному в США россиянину
Консул Шумова: посольство России готово помочь задержанному в США россиянину Легкодымову
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Российские дипломаты запросили у американских властей информацию о местонахождении задержанного соотечественника Анатолия Легкодымова и готовы оказать ему необходимую консульско-правовую помощь, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.
Министерство юстиции США накануне объявило об аресте Легкодымова и обвинило его в организации теневых транзакций с использованием незаконных средств на сумму более 700 миллионов долларов. Следствие называет россиянина основателем гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato и утверждает, что его услугами пользовались киберкриминальные структуры, в том числе группировки хакеров-вымогателей.
"Посольство в курсе задержания Легкодымова. Однако уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи", - сказала Шумова.
Американские власти утверждают, что биржа Bitzlato, в частности, обеспечивала расчеты на даркнет-площадке Hydra, где велась торговля наркотиками, фальшивыми паспортами и краденой финансовой информацией. По данным министерства юстиции, Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами
в 2022 и 2023 годах и знал, что у биржи немало клиентов в США. Ему предъявлены обвинения в организации денежных переводов без соответствующей лицензии.