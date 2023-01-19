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Белый дом оскорбили слова Лаврова о решении Западом "русского вопроса"

Белый дом оскорбили слова Лаврова о решении Западом "русского вопроса" - РИА Новости, 19.01.2023

Белый дом оскорбили слова Лаврова о решении Западом "русского вопроса"

Белый дом назвал "оскорбительными", "смехотворными" и "абсурдными" высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал целью политики Запада "окончательное РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:47

2023-01-19T03:47

2023-01-19T04:21

в мире

сергей лавров

адольф гитлер

джон кирби

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Белый дом назвал "оскорбительными", "смехотворными" и "абсурдными" высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал целью политики Запада "окончательное решение русского вопроса" и сравнил ее с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство. На пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос". "Это... так абсурдно. Это не заслуживает ответа", - сказал Кирби. По его словам, попытки применить к США сравнение с "Гитлером и Холокостом" выдержаны в "по-настоящему оскорбительной манере". Чиновник назвал "смехотворными" заявления о том, что страны Запада "угрожают праву России на существование".

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в мире, сергей лавров, адольф гитлер, джон кирби, сша, россия, украина