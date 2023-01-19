03:47 19.01.2023 (обновлено: 04:21 19.01.2023)
Белый дом оскорбили слова Лаврова о решении Западом "русского вопроса"
Белый дом назвал оскорбительным сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Белый дом назвал "оскорбительными", "смехотворными" и "абсурдными" высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал целью политики Запада "окончательное решение русского вопроса" и сравнил ее с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство.
"Первая реакция - как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, что-либо, не говоря уж о войне (на Украине), которую они начали", - сказал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
На пресс-конференции в Москве Лавров заявил, что так же, как Наполеон и Гитлер, США сколотили антироссийскую коалицию и "через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса" - так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос".
"Это... так абсурдно. Это не заслуживает ответа", - сказал Кирби. По его словам, попытки применить к США сравнение с "Гитлером и Холокостом" выдержаны в "по-настоящему оскорбительной манере". Чиновник назвал "смехотворными" заявления о том, что страны Запада "угрожают праву России на существование".
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