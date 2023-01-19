01:19 19.01.2023 (обновлено: 07:28 19.01.2023)
СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму
NYT: США признают необходимость поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по Крыму
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц для ВСУ из самолета США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц для ВСУ из самолета США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, пишет газета News York Times со ссылкой на источники.
"После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации", - говорится в публикации.
В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".
"Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах", - пишет газета.
Кроме того, в Белом доме начали утихать "страхи" о насчет того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как сообщается, по-прежнему не исключают такую возможность.
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В результате сейчас администрация обдумывает один из "самых дерзких шагов" — помощь Украине в атаке на полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия.
"Американские власти говорят, что они не знают, как (Владимир) Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.
В среду официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. По его утверждению, США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.