https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html

СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму

СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, пишет газета News... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:19

2023-01-19T01:19

2023-01-19T07:28

в мире

джо байден

владимир путин

нед прайс

россия

киев

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, пишет газета News York Times со ссылкой на источники.В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться"."Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах", - пишет газета.Кроме того, в Белом доме начали утихать "страхи" о насчет того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как сообщается, по-прежнему не исключают такую возможность. В результате сейчас администрация обдумывает один из "самых дерзких шагов" — помощь Украине в атаке на полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия."Американские власти говорят, что они не знают, как (Владимир) Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание. В среду официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. По его утверждению, США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221216/operatsii-1839275171.html

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир путин, нед прайс, россия, киев, украина, оон