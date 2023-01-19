https://ria.ru/20230119/srok-1845983654.html

Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок

Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок - РИА Новости, 19.01.2023

Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок

Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:02

2023-01-19T15:02

2023-01-19T15:41

происшествия

минусинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила региональная прокуратура. По версии следствия, с мая по июль прошлого года 40-летняя мать и 43-летний отец неоднократно приковывали девочку цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Уточнялось, что в семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.Как уточнили в прокуратуре, все шесть детей сейчас находятся в социальных учреждениях. В отношении родителей в суд поданы иски о лишении родительских прав.

https://ria.ru/20230119/khischeniya-1845940559.html

минусинск

красноярский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, минусинск, красноярский край