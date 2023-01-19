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Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок - РИА Новости, 19.01.2023
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Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок - РИА Новости, 19.01.2023
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок
Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:02
2023-01-19T15:41
происшествия
минусинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила региональная прокуратура. По версии следствия, с мая по июль прошлого года 40-летняя мать и 43-летний отец неоднократно приковывали девочку цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Уточнялось, что в семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.Как уточнили в прокуратуре, все шесть детей сейчас находятся в социальных учреждениях. В отношении родителей в суд поданы иски о лишении родительских прав.
https://ria.ru/20230119/khischeniya-1845940559.html
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происшествия, минусинск, красноярский край
Происшествия, Минусинск, Красноярский край
15:02 19.01.2023 (обновлено: 15:41 19.01.2023)
 
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок

Супруги из красноярского Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила региональная прокуратура.

"Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя супруги из Минусинска, удерживавшие свою 14-летнюю дочь на металлической цепи, приговорены к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — говорится в заявлении.

По версии следствия, с мая по июль прошлого года 40-летняя мать и 43-летний отец неоднократно приковывали девочку цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Уточнялось, что в семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.
Как уточнили в прокуратуре, все шесть детей сейчас находятся в социальных учреждениях. В отношении родителей в суд поданы иски о лишении родительских прав.
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