https://ria.ru/20230119/srok-1845983654.html
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок - РИА Новости, 19.01.2023
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок
Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:02
2023-01-19T15:02
2023-01-19T15:41
происшествия
минусинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Супругов из Минусинска в Красноярском крае, державших 13-летнюю дочь на цепи, приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, сообщила региональная прокуратура. По версии следствия, с мая по июль прошлого года 40-летняя мать и 43-летний отец неоднократно приковывали девочку цепью к трубе отопления за позднее возвращение с прогулок. Уточнялось, что в семье есть еще пять несовершеннолетних — четырех, 11, 12, 14 и 17 лет.Как уточнили в прокуратуре, все шесть детей сейчас находятся в социальных учреждениях. В отношении родителей в суд поданы иски о лишении родительских прав.
https://ria.ru/20230119/khischeniya-1845940559.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, минусинск, красноярский край
Происшествия, Минусинск, Красноярский край
15:02 19.01.2023 (обновлено: 15:41 19.01.2023)
Супруги из Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок
Супруги из красноярского Минусинска, державшие дочь на цепи, получили условный срок