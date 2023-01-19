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Польский Генштаб считает, что России хватит сил продолжить спецоперацию - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845980747.html
Польский Генштаб считает, что России хватит сил продолжить спецоперацию
Польский Генштаб считает, что России хватит сил продолжить спецоперацию - РИА Новости, 19.01.2023
Польский Генштаб считает, что России хватит сил продолжить спецоперацию
Россия имеет достаточно финансовых и мобилизационных резервов для продолжения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:53
2023-01-19T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Россия имеет достаточно финансовых и мобилизационных резервов для продолжения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак. В интервью агентству РАР он отметил, что "у России все еще есть деньги" на военную операцию. "Наполеон однажды сказал, что для ведения войны нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. (До начала спецоперации – ред.) &lt;…&gt; у россиян было 600 миллиардов долларов резервов, 300 миллиардов долларов было заморожено международными финансовыми центрами. То есть, с затратами, не превышающими 100 миллиардов долларов в год, есть еще деньги на два года", - сказал Анджейчак, отметив, что, таким образом, "сохраняется основной фактор" ведения боевых действий. По его мнению, Россия имеет огромный мобилизационный ресурс. "Это мощная страна, в которой проживает более 140 миллионов человек. Мобилизовать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек не является невыполнимым", - считает генерал. Кроме того, он заявил, что в период спецоперации ресурсы России снижаются намного медленнее, чем ресурсы Украины. "Битва идет сегодня за "скорость истощения", то есть за то, кто быстрее теряет ресурсы: или Москва, потеряв 5% ВВП в год, или Украина, которая теряет 30-40%". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844936003.html
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в мире, россия, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:53 19.01.2023
 
Польский Генштаб считает, что России хватит сил продолжить спецоперацию

Генштаб Польши заявил, что у России достаточно резервов для продолжения спецоперации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Работа расчетов РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Россия имеет достаточно финансовых и мобилизационных резервов для продолжения спецоперации на Украине, заявил начальник Генерального штаба Войcка польского Раймунд Анджейчак.
В интервью агентству РАР он отметил, что "у России все еще есть деньги" на военную операцию. "Наполеон однажды сказал, что для ведения войны нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. (До начала спецоперации – ред.) <…> у россиян было 600 миллиардов долларов резервов, 300 миллиардов долларов было заморожено международными финансовыми центрами. То есть, с затратами, не превышающими 100 миллиардов долларов в год, есть еще деньги на два года", - сказал Анджейчак, отметив, что, таким образом, "сохраняется основной фактор" ведения боевых действий.
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По его мнению, Россия имеет огромный мобилизационный ресурс. "Это мощная страна, в которой проживает более 140 миллионов человек. Мобилизовать 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек не является невыполнимым", - считает генерал.
Кроме того, он заявил, что в период спецоперации ресурсы России снижаются намного медленнее, чем ресурсы Украины. "Битва идет сегодня за "скорость истощения", то есть за то, кто быстрее теряет ресурсы: или Москва, потеряв 5% ВВП в год, или Украина, которая теряет 30-40%".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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