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Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar
Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
безопасность
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую гаубицу M777, а также до 80 украинских военных, сообщили в Минобороны России. "На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html
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россия, красногоровка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Безопасность
13:45 19.01.2023
 
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar

Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar и американскую M777

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Работа расчетов РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую гаубицу M777, а также до 80 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:36Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасногоровкаБезопасность
 
 
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