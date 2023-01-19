https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845958081.html

Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar

Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar - РИА Новости, 19.01.2023

Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar

Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

2023-01-19T13:45

специальная военная операция на украине

россия

красногоровка

безопасность

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую гаубицу M777, а также до 80 украинских военных, сообщили в Минобороны России. "На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html

россия

красногоровка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, красногоровка, безопасность