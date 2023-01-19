https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845958081.html
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar - РИА Новости, 19.01.2023
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar
Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
2023-01-19T13:45
специальная военная операция на украине
россия
красногоровка
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845750162_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_9191d43e6d96bfecaa9cb671186e035e.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа на донецком направлении уничтожили три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую гаубицу M777, а также до 80 украинских военных, сообщили в Минобороны России. "На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики. За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html
россия
красногоровка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845750162_115:0:1038:692_1920x0_80_0_0_9369f3742dfb535352f4db64f37db000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красногоровка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красногоровка, Безопасность
Российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar
Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР три гаубицы Caesar и американскую M777