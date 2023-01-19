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Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат

Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.01.2023

Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат

На индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году выделили более 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:35

2023-01-19T18:35

2023-01-19T19:24

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году выделили более 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов в Telegram-канале.Уточняется, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячных страховых выплат.Кроме того, повысится размер материнского капитала: на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго — порядка 775,6 тысячи. Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля на 11,9 процента увеличится размер целого ряда выплат. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, материнском капитале, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и других мерах социальной поддержки.

https://ria.ru/20221013/sotsvyplaty-1823784337.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), россия