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Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.01.2023
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Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат
Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат - РИА Новости, 19.01.2023
Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат
На индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году выделили более 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:35
2023-01-19T19:24
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году выделили более 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов в Telegram-канале.Уточняется, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячных страховых выплат.Кроме того, повысится размер материнского капитала: на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго — порядка 775,6 тысячи. Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля на 11,9 процента увеличится размер целого ряда выплат. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, материнском капитале, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и других мерах социальной поддержки.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
18:35 19.01.2023 (обновлено: 19:24 19.01.2023)
 
Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат

Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году выделили более 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов в Telegram-канале.

"Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 миллиарда рублей", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячных страховых выплат.
Кроме того, повысится размер материнского капитала: на первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго — порядка 775,6 тысячи.
Ранее Минтруд сообщил, что с 1 февраля на 11,9 процента увеличится размер целого ряда выплат. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, материнском капитале, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и других мерах социальной поддержки.
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