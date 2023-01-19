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Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/soledar-1845983854.html
Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска
Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска - РИА Новости, 19.01.2023
Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска
Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом включил Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:03
2023-01-19T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
артемовск
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом включил Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска. Кроме того, в зону ответственности администрации Шахтерска также включен поселок Подгородное. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования 19 января 2023 года. Соледар был освобожден вечером 12 января. Переход города под российский контроль важен в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать против украинские войска от снабжения в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230119/soledar-1845864336.html
соледар
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Артемовск
15:03 19.01.2023
 
Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска

Врио главы ДНР Пушилин включил Соледар в зону ответственности города Шахтерска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные жилые здания в Соледаре
Разрушенные жилые здания в Соледаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости
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Разрушенные жилые здания в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом включил Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска.
Кроме того, в зону ответственности администрации Шахтерска также включен поселок Подгородное. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования 19 января 2023 года.
Соледар был освобожден вечером 12 января. Переход города под российский контроль важен в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать против украинские войска от снабжения в Артемовске и затем взять их в "котел".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
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