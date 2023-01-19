https://ria.ru/20230119/soledar-1845983854.html

Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска

Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска - РИА Новости, 19.01.2023

Пушилин включил Соледар в зону ответственности Шахтерска

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом включил Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:03

2023-01-19T15:03

2023-01-19T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

соледар

донецкая народная республика

артемовск

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом включил Соледар в зону ответственности администрации города Шахтерска. Кроме того, в зону ответственности администрации Шахтерска также включен поселок Подгородное. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования 19 января 2023 года. Соледар был освобожден вечером 12 января. Переход города под российский контроль важен в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать против украинские войска от снабжения в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230119/soledar-1845864336.html

соледар

донецкая народная республика

артемовск

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в мире, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, артемовск