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Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли

Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли - РИА Новости, 19.01.2023

Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли

Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:47

2023-01-19T20:47

2023-01-19T20:50

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства. Сообщается, что соль предоставила Фландрия, федеральные власти обеспечат координацию и транспортировку. Ожидается, что поставки продлятся до марта 2023 года. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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в мире, украина, бельгия