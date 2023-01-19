Рейтинг@Mail.ru
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/sol-1846111385.html
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли - РИА Новости, 19.01.2023
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли
Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:47
2023-01-19T20:50
в мире
украина
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136878/00/1368780011_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_303073c8ddbdd1ed9d74597cc2fb9e89.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства. Сообщается, что соль предоставила Фландрия, федеральные власти обеспечат координацию и транспортировку. Ожидается, что поставки продлятся до марта 2023 года. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230116/sanktsii-1845163423.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136878/00/1368780011_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_888b11ac7c65257de9ec8783b139f44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия
В мире, Украина, Бельгия
20:47 19.01.2023 (обновлено: 20:50 19.01.2023)
 
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли

Бельгия отправит Украине три тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТротуар, посыпанный противогололедным реагентом
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства.
"Соль предназначена для очистки дорог общего пользования в нынешних зимних условиях. Дорожная соль необходима для того, чтобы население Украины могло сохранять мобильность", - указывается в документе.
Сообщается, что соль предоставила Фландрия, федеральные власти обеспечат координацию и транспортировку. Ожидается, что поставки продлятся до марта 2023 года.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 13:07
В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России
 
В миреУкраинаБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала