20:47 19.01.2023 (обновлено: 20:50 19.01.2023)
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн дорожной соли
Бельгия отправит Украине три тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТротуар, посыпанный противогололедным реагентом
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бельгия отправит на Украину 3 тысячи тонн соли для очистки гражданских дорог общей стоимостью 600 тысяч евро, следует из заявления МИД королевства.
"Соль предназначена для очистки дорог общего пользования в нынешних зимних условиях. Дорожная соль необходима для того, чтобы население Украины могло сохранять мобильность", - указывается в документе.
Сообщается, что соль предоставила Фландрия, федеральные власти обеспечат координацию и транспортировку. Ожидается, что поставки продлятся до марта 2023 года.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
16 января, 13:07В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России