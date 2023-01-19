Рейтинг@Mail.ru
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/smartfon-1845966190.html
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры - РИА Новости, 19.01.2023
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры
Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:41
общество
максут шадаев
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840519756_0:288:2730:1825_1920x0_80_0_0_65ea296afb7200a5911d39ffc9658822.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон", - сказал Шадаев.
https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840519756_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7055a782691de85432ece4533d7b33fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, максут шадаев, технологии
Общество, Максут Шадаев, Технологии
14:10 19.01.2023 (обновлено: 14:41 19.01.2023)
 
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры

Минцифры рассчитывает, что смартфон заменит некоторые документы в бытовых случаях

© Фото : предоставлено компанией realmeСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : предоставлено компанией realme
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год.
"Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон", - сказал Шадаев.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 02:17
Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон
 
ОбществоМаксут ШадаевТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала