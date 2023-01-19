https://ria.ru/20230119/smartfon-1845966190.html

Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры

Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры - РИА Новости, 19.01.2023

Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры

Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:10

2023-01-19T14:10

2023-01-19T14:41

общество

максут шадаев

технологии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон", - сказал Шадаев.

https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, максут шадаев, технологии