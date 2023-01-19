https://ria.ru/20230119/smartfon-1845966190.html
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры - РИА Новости, 19.01.2023
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры
Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:10
2023-01-19T14:41
общество
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон", - сказал Шадаев.
https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максут шадаев, технологии
Общество, Максут Шадаев, Технологии
14:10 19.01.2023 (обновлено: 14:41 19.01.2023)
Смартфон сможет заменить некоторые документы, считают в Минцифры
Минцифры рассчитывает, что смартфон заменит некоторые документы в бытовых случаях
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минцифры рассчитывает, что смартфон должен заменить некоторые документы гражданам, необходимые в быту, например, при покупке алкоголя, заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год.
"Ракурс на то, что смартфон, который в руках человека, должен заменить некоторые документы, которые сейчас люди вынуждены носить дополнительно. Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации - это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон", - сказал Шадаев.