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Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки - РИА Новости, 19.01.2023
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:36
2023-01-19T14:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина
13:36 19.01.2023 (обновлено: 14:02 19.01.2023)
 
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки

Минобороны: российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащий РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраина
 
 
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