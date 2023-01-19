https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки - РИА Новости, 19.01.2023

Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки

Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:36

2023-01-19T13:36

2023-01-19T14:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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украина

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, в мире, украина