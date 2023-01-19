https://ria.ru/20230119/sklad-1845955530.html
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки - РИА Новости, 19.01.2023
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:36
2023-01-19T13:36
2023-01-19T14:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840610049_0:17:3126:1775_1920x0_80_0_0_63abc16807c1623c33d46247e61ecaec.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Подразделения Южного военного округа ВС РФ на в районе Карловки в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов, сообщили в четверг в Минобороны России."В районе населенного пункта Карловка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840610049_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f9966e5bc97deb8a741d8fbc8ca79903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Украина
13:36 19.01.2023 (обновлено: 14:02 19.01.2023)
Российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки
Минобороны: российские силы уничтожили украинский склад боеприпасов в районе Карловки