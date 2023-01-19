https://ria.ru/20230119/sklad-1845938817.html

Российская артиллерия уничтожила украинский склад с боеприпасами в Херсоне

Российская артиллерия уничтожила украинский склад с боеприпасами в Херсоне - РИА Новости, 19.01.2023

Российская артиллерия уничтожила украинский склад с боеприпасами в Херсоне

Вооруженные Силы России уничтожили в ночь на четверг в Херсоне склад украинских войск с боеприпасами, в том числе к американской гаубице М777, сообщил... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:56

2023-01-19T12:56

2023-01-19T12:56

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

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ГЕНИЧЕСК, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные Силы России уничтожили в ночь на четверг в Херсоне склад украинских войск с боеприпасами, в том числе к американской гаубице М777, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб российской администрации Херсонской области. "Вчера вечером Вооруженные силы России нанесли по объекту артиллерийский удар, вследствие которого произошла детонация боезапасов. В результате огневого поражения все боеприпасы, в том числе к американской гаубице М 777, были уничтожены, а подразделение ВСУ понесло потери: 6 единиц автомобильной техники, 12 человек ликвидированы, более 6 человек получили ранения", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, от источника в Херсоне была получена информация, что в течении недели одно из подразделений бригады украинских войск, размещенной в городе, в ночное время осуществляло подвоз боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии на одну из промышленных зон в городе. "За время наблюдения было замечено, что в транспортировке боеприпасов были задействованы более 7 грузовых автомобилей. Впоследствии промзона была переоборудована под склад боеприпасов", - рассказал представитель экстренных служб. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230103/spetsoperatsiya-1842944273.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр