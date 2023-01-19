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Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 19.01.2023
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Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы
Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 19.01.2023
Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:53
2023-01-19T17:59
происшествия
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
миграция
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, обвиняемых в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест", - сказали в суде, уточнив, что аналогичное решение принято и в отношении двух предпринимателей, также фигурирующих в деле.Всем им предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и грозит до семи лет заключения.По данным следствия, в 2021 году Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Получили ли что-то Фокин и Тахтаулов что-то взамен, неясно.
https://ria.ru/20221228/politseyskiy-1842032679.html
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), миграция
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Миграция
17:53 19.01.2023 (обновлено: 17:59 19.01.2023)
 
Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы

Суд отпустил под домашний арест замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы Фокина

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, обвиняемых в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест", - сказали в суде, уточнив, что аналогичное решение принято и в отношении двух предпринимателей, также фигурирующих в деле.
Молоток в зале судебных заседаний
28 декабря 2022, 19:33
На Ставрополье вынесли приговор экс-полицейскому за организацию интим-услуг
Всем им предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и грозит до семи лет заключения.
По данным следствия, в 2021 году Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Получили ли что-то Фокин и Тахтаулов что-то взамен, неясно.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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