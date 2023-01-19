https://ria.ru/20230119/sizo-1846065936.html

Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы

Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы - РИА Новости, 19.01.2023

Суд отпустил из СИЗО замглавы миграционного управления ГУМВД Москвы

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:53

2023-01-19T17:53

2023-01-19T17:59

происшествия

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

миграция

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест действующего и бывшего замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина и Дмитрия Тахтаулова, обвиняемых в незаконной выдаче разрешений на ввоз трудовых мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест", - сказали в суде, уточнив, что аналогичное решение принято и в отношении двух предпринимателей, также фигурирующих в деле.Всем им предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и грозит до семи лет заключения.По данным следствия, в 2021 году Фокин и Тахтаулов незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов, зная, что в ходатайстве предпринимателей указаны ложные цели. Получили ли что-то Фокин и Тахтаулов что-то взамен, неясно.

https://ria.ru/20221228/politseyskiy-1842032679.html

https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), миграция