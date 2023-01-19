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МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века - РИА Новости, 19.01.2023
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МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века
МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века - РИА Новости, 19.01.2023
МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века
МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:38
2023-01-19T16:26
происшествия
авто
россия
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в телеграм-канале ведомства. В четверг в некоторых СМИ и социальных сетях появилось фото с дорожной камеры, будто бы "зафиксировавшей" непристегнутый ремень князя Хаджи-Давуда, жившего в XVII веке, который якобы ехал пассажиром в легковушке. На самом же деле на переднем сиденье лежал портрет лезгинского военачальника, а не он сам. "Указанная информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. Нарушителя [водителя] система берет в белую рамку, что видно на фото", — говорится в релизе МВД. Инцидент, по данным полиции, произошел утром 15 января на 923-м километре федеральной автодороги "Кавказ": камеры зафиксировали, что водитель "Газели" ехал не пристегнутый ремнем. В отношении него вынесено постановление по статье 12.6 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности".
https://ria.ru/20210928/kamery-1752114231.html
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
15:38 19.01.2023 (обновлено: 16:26 19.01.2023)
 
МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века

МВД Дагестана опровергло слухи о том, что князя Хаджи-Давуда оштрафовали посмертно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в телеграм-канале ведомства.
В четверг в некоторых СМИ и социальных сетях появилось фото с дорожной камеры, будто бы "зафиксировавшей" непристегнутый ремень князя Хаджи-Давуда, жившего в XVII веке, который якобы ехал пассажиром в легковушке. На самом же деле на переднем сиденье лежал портрет лезгинского военачальника, а не он сам.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября 2021, 09:46
В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы
"Указанная информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. Нарушителя [водителя] система берет в белую рамку, что видно на фото", — говорится в релизе МВД.
Инцидент, по данным полиции, произошел утром 15 января на 923-м километре федеральной автодороги "Кавказ": камеры зафиксировали, что водитель "Газели" ехал не пристегнутый ремнем. В отношении него вынесено постановление по статье 12.6 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности".
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
 
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