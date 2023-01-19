https://ria.ru/20230119/shtraf-1845996993.html

МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века

МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века - РИА Новости, 19.01.2023

МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века

МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:38

2023-01-19T15:38

2023-01-19T16:26

происшествия

авто

россия

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МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в телеграм-канале ведомства. В четверг в некоторых СМИ и социальных сетях появилось фото с дорожной камеры, будто бы "зафиксировавшей" непристегнутый ремень князя Хаджи-Давуда, жившего в XVII веке, который якобы ехал пассажиром в легковушке. На самом же деле на переднем сиденье лежал портрет лезгинского военачальника, а не он сам. "Указанная информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. Нарушителя [водителя] система берет в белую рамку, что видно на фото", — говорится в релизе МВД. Инцидент, по данным полиции, произошел утром 15 января на 923-м километре федеральной автодороги "Кавказ": камеры зафиксировали, что водитель "Газели" ехал не пристегнутый ремнем. В отношении него вынесено постановление по статье 12.6 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности".

https://ria.ru/20210928/kamery-1752114231.html

https://ria.ru/20210131/shtrafy-1595325848.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия