15:38 19.01.2023 (обновлено: 16:26 19.01.2023)
МВД Дагестана опровергло слухи о штрафе, выписанном князю из XVII века
МВД Дагестана опровергло слухи о том, что князя Хаджи-Давуда оштрафовали посмертно
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 19 янв — РИА Новости. МВД Дагестана опровергло слухи о том, что живший в XVII веке князь оказался посмертно оштрафован с помощью видеокамеры за непристегнутый ремень, говорится в телеграм-канале ведомства.
В четверг в некоторых СМИ и социальных сетях появилось фото с дорожной камеры, будто бы "зафиксировавшей" непристегнутый ремень князя Хаджи-Давуда, жившего в XVII веке, который якобы ехал пассажиром в легковушке. На самом же деле на переднем сиденье лежал портрет лезгинского военачальника, а не он сам.
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"Указанная информация не соответствует действительности. Перевозимый портрет князя камерой наблюдения не фиксировался. Нарушителя [водителя] система берет в белую рамку, что видно на фото", — говорится в релизе МВД.
Инцидент, по данным полиции, произошел утром 15 января на 923-м километре федеральной автодороги "Кавказ": камеры зафиксировали, что водитель "Газели" ехал не пристегнутый ремнем. В отношении него вынесено постановление по статье 12.6 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности".
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