https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845908151.html

В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины

В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины - РИА Новости, 19.01.2023

В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины

Сотрудники полиции в Херсонской области задержали двух информаторов Киева, они передавали украинской стороне сведения о расположении российской военной техники... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:29

2023-01-19T11:29

2023-01-19T11:29

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Херсонской области задержали двух информаторов Киева, они передавали украинской стороне сведения о расположении российской военной техники и личного состава, сообщает региональное ГУ МВД. "В Геническе оперативники выявили, что 32–летний местный житель неоднократно информировал ВСУ о перемещении российских военных. Одиннадцатого января он был задержан. В его смартфоне обнаружена переписка, подтверждающая передачу сведений о расположении личного состава, техники, блокпостов военнослужащему ВСУ. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", - сообщается в Telegram-канале ГУ МВД. Как уточняется, спустя два дня полицейские установили личность еще одного вероятного пособника. "Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Коханы Скадовского района. Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов. Сообщения он отправлял знакомому, имеющему отношение к ВСУ", - рассказали в ведомстве. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что в регионе ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)