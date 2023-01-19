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В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845908151.html
В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины
В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины - РИА Новости, 19.01.2023
В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины
Сотрудники полиции в Херсонской области задержали двух информаторов Киева, они передавали украинской стороне сведения о расположении российской военной техники... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:29
2023-01-19T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Херсонской области задержали двух информаторов Киева, они передавали украинской стороне сведения о расположении российской военной техники и личного состава, сообщает региональное ГУ МВД. "В Геническе оперативники выявили, что 32–летний местный житель неоднократно информировал ВСУ о перемещении российских военных. Одиннадцатого января он был задержан. В его смартфоне обнаружена переписка, подтверждающая передачу сведений о расположении личного состава, техники, блокпостов военнослужащему ВСУ. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", - сообщается в Telegram-канале ГУ МВД. Как уточняется, спустя два дня полицейские установили личность еще одного вероятного пособника. "Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Коханы Скадовского района. Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов. Сообщения он отправлял знакомому, имеющему отношение к ВСУ", - рассказали в ведомстве. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что в регионе ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается.
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херсонская область
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безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:29 19.01.2023
 
В Херсонской области задержали двоих мужчин, шпионивших в пользу Украины

В Херсонской области задержали двоих мужчин, передававших Киеву данные о российской армии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции в Херсонской области задержали двух информаторов Киева, они передавали украинской стороне сведения о расположении российской военной техники и личного состава, сообщает региональное ГУ МВД.
Геническе оперативники выявили, что 32–летний местный житель неоднократно информировал ВСУ о перемещении российских военных. Одиннадцатого января он был задержан. В его смартфоне обнаружена переписка, подтверждающая передачу сведений о расположении личного состава, техники, блокпостов военнослужащему ВСУ. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", - сообщается в Telegram-канале ГУ МВД.
Как уточняется, спустя два дня полицейские установили личность еще одного вероятного пособника. "Им оказался 38-летний мужчина, проживающий в селе Коханы Скадовского района. Осознав, что от его действий могли погибнуть российские военнослужащие, мужчина принял решение написать явку с повинной. Он признался, что с марта прошлого года около 10 раз переслал сведения о перемещении и дислокации российских военных и координаты военных объектов. Сообщения он отправлял знакомому, имеющему отношение к ВСУ", - рассказали в ведомстве.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что в регионе ежедневно задерживают украинских наводчиков и информаторов, но их количество уменьшается.
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