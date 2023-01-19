https://ria.ru/20230119/sholts-1845882978.html

СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины

СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:33

2023-01-19T09:33

2023-01-19T15:55

в мире

олаф шольц

анналена бербок

кристина ламбрехт

германия

сша

украина

нато

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл.По мнению автора, немецкие политики вынуждены были подталкивать Шольца к каждому принятому относительно Украины решению, особенно касаемо снабжения киевского режима бронетехникой."Он намекнул, что теперь, когда Британия официально объявила о предоставлении эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, Германию можно уговорить, склонить и подкупить, чтобы она сделала то же самое. Но только если все остальные прыгнут первыми. Даже тогда немецкое оборонное ведомство заявило, что, учитывая подготовку, экипаж и все остальное, немецкие танки смогут прибыть на фронт не раньше весны", — пояснил автор.Снелл заявил, что вместо Олафа Шольца многие силы в Германии и на Украине желали бы видеть нынешнего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. По его словам, эти силы готовы "дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230118/nato-1845837810.html

https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html

германия

сша

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, анналена бербок, кристина ламбрехт, германия, сша, украина, нато