09:33 19.01.2023 (обновлено: 15:55 19.01.2023)
СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины
The Spectator: карьера канцлера Германии Шольца оказалась под угрозой из-за Украины
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл.
По мнению автора, немецкие политики вынуждены были подталкивать Шольца к каждому принятому относительно Украины решению, особенно касаемо снабжения киевского режима бронетехникой.
"Он намекнул, что теперь, когда Британия официально объявила о предоставлении эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, Германию можно уговорить, склонить и подкупить, чтобы она сделала то же самое. Но только если все остальные прыгнут первыми. Даже тогда немецкое оборонное ведомство заявило, что, учитывая подготовку, экипаж и все остальное, немецкие танки смогут прибыть на фронт не раньше весны", — пояснил автор.
Снелл заявил, что вместо Олафа Шольца многие силы в Германии и на Украине желали бы видеть нынешнего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. По его словам, эти силы готовы "дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.