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СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины
СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:33
2023-01-19T15:55
в мире
олаф шольц
анналена бербок
кристина ламбрехт
германия
сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл.По мнению автора, немецкие политики вынуждены были подталкивать Шольца к каждому принятому относительно Украины решению, особенно касаемо снабжения киевского режима бронетехникой."Он намекнул, что теперь, когда Британия официально объявила о предоставлении эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, Германию можно уговорить, склонить и подкупить, чтобы она сделала то же самое. Но только если все остальные прыгнут первыми. Даже тогда немецкое оборонное ведомство заявило, что, учитывая подготовку, экипаж и все остальное, немецкие танки смогут прибыть на фронт не раньше весны", — пояснил автор.Снелл заявил, что вместо Олафа Шольца многие силы в Германии и на Украине желали бы видеть нынешнего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. По его словам, эти силы готовы "дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230118/nato-1845837810.html
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в мире, олаф шольц, анналена бербок, кристина ламбрехт, германия, сша, украина, нато
В мире, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Кристина Ламбрехт, Германия, США, Украина, НАТО
09:33 19.01.2023 (обновлено: 15:55 19.01.2023)
 
СМИ: Шольц оказался в опасности из-за Украины

The Spectator: карьера канцлера Германии Шольца оказалась под угрозой из-за Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Позиция канцлера Германии Олафа Шольца становится все менее устойчивой из-за украинского кризиса, считает автор The Spectator Джеймс Снелл.
По мнению автора, немецкие политики вынуждены были подталкивать Шольца к каждому принятому относительно Украины решению, особенно касаемо снабжения киевского режима бронетехникой.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 20:52
В НАТО рассчитывают на усиление помощи Украине после встречи в Германии
"Он намекнул, что теперь, когда Британия официально объявила о предоставлении эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, Германию можно уговорить, склонить и подкупить, чтобы она сделала то же самое. Но только если все остальные прыгнут первыми. Даже тогда немецкое оборонное ведомство заявило, что, учитывая подготовку, экипаж и все остальное, немецкие танки смогут прибыть на фронт не раньше весны", — пояснил автор.
Снелл заявил, что вместо Олафа Шольца многие силы в Германии и на Украине желали бы видеть нынешнего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. По его словам, эти силы готовы "дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назначил новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Выгрузка гаубиц для ВСУ из самолета США - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму
 
В миреОлаф ШольцАнналена БербокКристина ЛамбрехтГерманияСШАУкраинаНАТО
 
 
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