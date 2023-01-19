https://ria.ru/20230119/shkola-1845917029.html

Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов

Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.01.2023

Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов

Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:44

2023-01-19T11:44

2023-01-19T11:44

общество

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр пояснил, что сегодня есть предмет основы безопасности жизнедеятельности, где составной частью является начальная военная подготовка. Он добавил, что по этому предмету программа утверждена, учебники есть. "Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но ещё раз пройдя определенную переподготовку", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, россия