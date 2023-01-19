Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/shkola-1845917029.html
Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов
Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов - РИА Новости, 19.01.2023
Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов
Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:44
2023-01-19T11:44
общество
сергей кравцов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147972/84/1479728453_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_01aa68323151c702c4101f701cb4fb90.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр пояснил, что сегодня есть предмет основы безопасности жизнедеятельности, где составной частью является начальная военная подготовка. Он добавил, что по этому предмету программа утверждена, учебники есть. "Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но ещё раз пройдя определенную переподготовку", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.
https://ria.ru/20221109/nvp-1830330657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147972/84/1479728453_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_ed620711d525bf94eb59abb4f4823b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов, россия
Общество, Сергей Кравцов, Россия
11:44 19.01.2023
 
Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов

Министр просвещения Кравцов: участники СВО смогут вести ОБЖ в школах после переподготовки

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкУчащиеся во время занятия по организации безопасности жизнедеятельности
Учащиеся во время занятия по организации безопасности жизнедеятельности - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Учащиеся во время занятия по организации безопасности жизнедеятельности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр пояснил, что сегодня есть предмет основы безопасности жизнедеятельности, где составной частью является начальная военная подготовка. Он добавил, что по этому предмету программа утверждена, учебники есть.
"Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но ещё раз пройдя определенную переподготовку", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 18:51
НВП в школах включат в обязательные уроки ОБЖ
 
ОбществоСергей КравцовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала