Участники СВО смогут вести уроки ОБЖ в школах, заявил Кравцов
Министр просвещения Кравцов: участники СВО смогут вести ОБЖ в школах после переподготовки
© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкУчащиеся во время занятия по организации безопасности жизнедеятельности
Учащиеся во время занятия по организации безопасности жизнедеятельности. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Участники спецоперации могут затем преподавать в школах ОБЖ, куда входит начальная военная подготовка, но пройдя обучение для работы с детьми, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр пояснил, что сегодня есть предмет основы безопасности жизнедеятельности, где составной частью является начальная военная подготовка. Он добавил, что по этому предмету программа утверждена, учебники есть.
"Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняют свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но ещё раз пройдя определенную переподготовку", - сказал Кравцов в эфире проекта "Поздняков" на телеканале НТВ.
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