https://ria.ru/20230119/shantazh-1845967929.html

В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского

В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023

В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:15

2023-01-19T14:15

2023-01-19T14:15

политика

владимир зеленский

владимир бобков

европа

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые поставки оружия. Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "Зеленский практически год, занимая позицию шантажиста, продолжает разыгрывать сценарий, по которому он проблемы и ошибки собственного государства и политики преподносит таким образом, что от этого зависит судьба Европы. Поэтому если западным странам хочется слушать эту клоунаду и быть объектами шантажа, пожалуйста, можете собираться в Давосе, чтобы этим заниматься. Говорить же о перспективах Украины стоит когда прекратится огонь и прекратит свое существование режим Зеленского. А то, что прекратит, и то, что прекратится, – это очевидно", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, политика Зеленского поставила под вопрос благополучие европейских стран. "Если бы не было сегодня преступника во главе украинского государства, то у Европы был бы сегодня газ по нормальной цене и в нормальных объёмах, у Европы не было бы потерь, связанных с авиаперелётами, когда они летят чуть ли не вокруг всего земного шара, а могли бы лететь через территорию России. И по большому количеству других позиций был бы исключительно позитив. А сегодня они продолжают внимать и слушать Зеленского, являются фактически его заложниками", - подчеркнул вице-спикер. При этом, по его словам, всем странам, которые решат поставлять тяжелое вооружение Украине, следует помнить тезис, что ядерные державы войны не поигрывают. "Любой, кто будет поставлять ракеты с большей дальностью поражения или задумывается, где найти еще с десяток танков, должен помнить об этом тезисе. Этот тезис делает ответственным за судьбу человечества все ядерные державы", - подчеркнул Бобков.

https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html

https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

европа

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир зеленский, владимир бобков, европа, республика крым