В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского
Крымский политик Бобков призвал Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые поставки оружия.
Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым.
"Зеленский практически год, занимая позицию шантажиста, продолжает разыгрывать сценарий, по которому он проблемы и ошибки собственного государства и политики преподносит таким образом, что от этого зависит судьба Европы. Поэтому если западным странам хочется слушать эту клоунаду и быть объектами шантажа, пожалуйста, можете собираться в Давосе, чтобы этим заниматься. Говорить же о перспективах Украины стоит когда прекратится огонь и прекратит свое существование режим Зеленского. А то, что прекратит, и то, что прекратится, – это очевидно", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, политика Зеленского поставила под вопрос благополучие европейских стран.
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"Если бы не было сегодня преступника во главе украинского государства, то у Европы был бы сегодня газ по нормальной цене и в нормальных объёмах, у Европы не было бы потерь, связанных с авиаперелётами, когда они летят чуть ли не вокруг всего земного шара, а могли бы лететь через территорию России. И по большому количеству других позиций был бы исключительно позитив. А сегодня они продолжают внимать и слушать Зеленского, являются фактически его заложниками", - подчеркнул вице-спикер.
При этом, по его словам, всем странам, которые решат поставлять тяжелое вооружение Украине, следует помнить тезис, что ядерные державы войны не поигрывают.
"Любой, кто будет поставлять ракеты с большей дальностью поражения или задумывается, где найти еще с десяток танков, должен помнить об этом тезисе. Этот тезис делает ответственным за судьбу человечества все ядерные державы", - подчеркнул Бобков.