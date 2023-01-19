Рейтинг@Mail.ru
В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/shantazh-1845967929.html
В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского
В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:15
2023-01-19T14:15
политика
владимир зеленский
владимир бобков
европа
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694d0f4b4f81e53c62062b3692504f26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые поставки оружия. Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым. "Зеленский практически год, занимая позицию шантажиста, продолжает разыгрывать сценарий, по которому он проблемы и ошибки собственного государства и политики преподносит таким образом, что от этого зависит судьба Европы. Поэтому если западным странам хочется слушать эту клоунаду и быть объектами шантажа, пожалуйста, можете собираться в Давосе, чтобы этим заниматься. Говорить же о перспективах Украины стоит когда прекратится огонь и прекратит свое существование режим Зеленского. А то, что прекратит, и то, что прекратится, – это очевидно", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, политика Зеленского поставила под вопрос благополучие европейских стран. "Если бы не было сегодня преступника во главе украинского государства, то у Европы был бы сегодня газ по нормальной цене и в нормальных объёмах, у Европы не было бы потерь, связанных с авиаперелётами, когда они летят чуть ли не вокруг всего земного шара, а могли бы лететь через территорию России. И по большому количеству других позиций был бы исключительно позитив. А сегодня они продолжают внимать и слушать Зеленского, являются фактически его заложниками", - подчеркнул вице-спикер. При этом, по его словам, всем странам, которые решат поставлять тяжелое вооружение Украине, следует помнить тезис, что ядерные державы войны не поигрывают. "Любой, кто будет поставлять ракеты с большей дальностью поражения или задумывается, где найти еще с десяток танков, должен помнить об этом тезисе. Этот тезис делает ответственным за судьбу человечества все ядерные державы", - подчеркнул Бобков.
https://ria.ru/20230118/vef-1845540571.html
https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html
европа
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed1c0362b4ead3462802b1599b2e3610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир зеленский, владимир бобков, европа, республика крым
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Бобков, Европа, Республика Крым
14:15 19.01.2023
 
В Крыму призвали Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского

Крымский политик Бобков призвал Запад перестать быть объектом шантажа Зеленского

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков призвал западные страны перестать быть объектом шантажа со стороны Владимира Зеленского, требующего новые поставки оружия.
Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что если Запад предоставит Украине тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым.
"Зеленский практически год, занимая позицию шантажиста, продолжает разыгрывать сценарий, по которому он проблемы и ошибки собственного государства и политики преподносит таким образом, что от этого зависит судьба Европы. Поэтому если западным странам хочется слушать эту клоунаду и быть объектами шантажа, пожалуйста, можете собираться в Давосе, чтобы этим заниматься. Говорить же о перспективах Украины стоит когда прекратится огонь и прекратит свое существование режим Зеленского. А то, что прекратит, и то, что прекратится, – это очевидно", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, политика Зеленского поставила под вопрос благополучие европейских стран.
Сотрудник полиции следит за безопасностью во время проведения форума в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 08:00
Форум в Давосе отправляется на свалку истории
"Если бы не было сегодня преступника во главе украинского государства, то у Европы был бы сегодня газ по нормальной цене и в нормальных объёмах, у Европы не было бы потерь, связанных с авиаперелётами, когда они летят чуть ли не вокруг всего земного шара, а могли бы лететь через территорию России. И по большому количеству других позиций был бы исключительно позитив. А сегодня они продолжают внимать и слушать Зеленского, являются фактически его заложниками", - подчеркнул вице-спикер.
При этом, по его словам, всем странам, которые решат поставлять тяжелое вооружение Украине, следует помнить тезис, что ядерные державы войны не поигрывают.
"Любой, кто будет поставлять ракеты с большей дальностью поражения или задумывается, где найти еще с десяток танков, должен помнить об этом тезисе. Этот тезис делает ответственным за судьбу человечества все ядерные державы", - подчеркнул Бобков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
14:14
Макрон признал, что ЕС и США переживают беспрецедентный кризис
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир БобковЕвропаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала