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Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии

Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии - РИА Новости, 19.01.2023

Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии

Британский актер Джулиан Сэндс, наиболее известный по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в американском штате Калифорния,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T07:46

2023-01-19T07:46

2023-01-19T09:02

калифорния

культура

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Британский актер Джулиан Сэндс, наиболее известный по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", пропал в горах в американском штате Калифорния, сообщил телеканал KABC со ссылкой на местные власти. Отмечается, что 65-летний Сэндс является одним из двух пропавших туристов в горах на юге Калифорнии, поиски которых сейчас идут. Сообщается, что семья Сэндса, путешествовавшего в горной местности в районе Маунт-Балди, сообщила о его исчезновении в прошлую пятницу. Помимо "Чернокнижника" Сэндс также известен зрителям по таким картинам, как "Комната с видом" и "Покидая Лас-Вегас".

https://ria.ru/20230113/poiski-1844544195.html

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калифорния