https://ria.ru/20230119/santos-1846119936.html

Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе

Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе - РИА Новости, 19.01.2023

Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе

Скандально известный американский конгрессмен Джордж Сантос отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T22:02

2023-01-19T22:02

2023-01-19T22:02

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Скандально известный американский конгрессмен Джордж Сантос отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Республиканец, представляющий в палате представителей один из избирательных округов Нью-Йорка, обещает продолжать законотворческую работу, несмотря на слухи, которые он называет ложными, и обвинения, которые он признает. "Сообщения о том, что я позволил собаке умереть, шокирующи и безумны. Защита животных для меня - это тяжелый труд, но труд любви", - написал Сантос в социальной сети Twitter. Телеканал CNN накануне опубликовал откровения бездомного ветерана, который утверждал, что Сантос под чужим именем взялся собирать средства на лечение его больного питбуля, привлек через краудфандинг в интернете три тысячи долларов и пропал вместе с деньгами. Собаку пришлось усыпить, утверждал ветеран, который якобы узнал Сантоса, когда тот стал появляться в телеэфире. Конгрессмен добавил, что он спас множество собак, чьи владельцы теперь шлют ему их фотографии в знак поддержки. Сантос также опроверг тиражируемые в социальных сетях утверждения, что он будто бы выступал в Бразилии в амплуа "дрэг-квин" - в женском образе. В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоиспеченного конгрессмена. После этого Сантос сознался, что представил избирателям ложную информацию о себе, в том числе о наличии высшего образования и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и то, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Позднее сообщалось, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса. Члены палаты представителей от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828854336.html

https://ria.ru/20220526/massachusets-1790980847.html

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