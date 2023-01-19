Рейтинг@Mail.ru
Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/santos-1846119936.html
Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе
Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе - РИА Новости, 19.01.2023
Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе
Скандально известный американский конгрессмен Джордж Сантос отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:02
2023-01-19T22:02
в мире
сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842105115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9401568b192783b435afb8970b955701.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Скандально известный американский конгрессмен Джордж Сантос отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе. Республиканец, представляющий в палате представителей один из избирательных округов Нью-Йорка, обещает продолжать законотворческую работу, несмотря на слухи, которые он называет ложными, и обвинения, которые он признает. "Сообщения о том, что я позволил собаке умереть, шокирующи и безумны. Защита животных для меня - это тяжелый труд, но труд любви", - написал Сантос в социальной сети Twitter. Телеканал CNN накануне опубликовал откровения бездомного ветерана, который утверждал, что Сантос под чужим именем взялся собирать средства на лечение его больного питбуля, привлек через краудфандинг в интернете три тысячи долларов и пропал вместе с деньгами. Собаку пришлось усыпить, утверждал ветеран, который якобы узнал Сантоса, когда тот стал появляться в телеэфире. Конгрессмен добавил, что он спас множество собак, чьи владельцы теперь шлют ему их фотографии в знак поддержки. Сантос также опроверг тиражируемые в социальных сетях утверждения, что он будто бы выступал в Бразилии в амплуа "дрэг-квин" - в женском образе. В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоиспеченного конгрессмена. После этого Сантос сознался, что представил избирателям ложную информацию о себе, в том числе о наличии высшего образования и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и то, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Позднее сообщалось, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса. Члены палаты представителей от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании.
https://ria.ru/20221103/ssha-1828854336.html
https://ria.ru/20220526/massachusets-1790980847.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842105115_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_b51e6da0ce85cdde9c8e7bea6c7bb0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, конгресс сша
В мире, США, Конгресс США
22:02 19.01.2023
 
Американский конгрессмен Сантос отрицает, что выступал в женском образе

Конгрессмен Сантос отрицает, что крал пожертвования и выступал в женском образе

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Скандально известный американский конгрессмен Джордж Сантос отрицает, что крал деньги, собранные на лечение собаки, и выступал на публике в женском образе.
Республиканец, представляющий в палате представителей один из избирательных округов Нью-Йорка, обещает продолжать законотворческую работу, несмотря на слухи, которые он называет ложными, и обвинения, которые он признает.
Член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 08:18
Конгрессмен США призвал ставить на первое место интересы американцев
"Сообщения о том, что я позволил собаке умереть, шокирующи и безумны. Защита животных для меня - это тяжелый труд, но труд любви", - написал Сантос в социальной сети Twitter.
Телеканал CNN накануне опубликовал откровения бездомного ветерана, который утверждал, что Сантос под чужим именем взялся собирать средства на лечение его больного питбуля, привлек через краудфандинг в интернете три тысячи долларов и пропал вместе с деньгами. Собаку пришлось усыпить, утверждал ветеран, который якобы узнал Сантоса, когда тот стал появляться в телеэфире.
Конгрессмен добавил, что он спас множество собак, чьи владельцы теперь шлют ему их фотографии в знак поддержки.
Сантос также опроверг тиражируемые в социальных сетях утверждения, что он будто бы выступал в Бразилии в амплуа "дрэг-квин" - в женском образе.
"Последняя навязчивая теория СМИ, что я дрэг-квин или "выступал" как дрэг-квин, категорически не соответствует действительности. СМИ продолжают делать возмутительные заявления о моей жизни в то время, как я продолжаю выдавать результат. Меня не отвлечь и не смутить", - написал Сантос.
В декабре газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоиспеченного конгрессмена. После этого Сантос сознался, что представил избирателям ложную информацию о себе, в том числе о наличии высшего образования и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Неправдой оказались и то, что Сантос работал в инвестиционных банках Goldman Sachs и Citigroup. Позднее сообщалось, что нью-йоркская прокуратура начала проверку в отношении Сантоса.
Члены палаты представителей от Демократической партии Дэн Голдман и Ричи Торрес обратились в комитет палаты по этике с требованием о расследовании в отношении Сантоса. По их оценке, финансовая отчетность республиканца за 2020 и 2022 годы представляется "скудной" и "запутанной", а сам Сантос не подал ее своевременно в рамках избирательной кампании.
Молоток в зале судебных заседаний
26 мая 2022, 21:40
Конгрессмены из Массачусетса помиловали последнюю из "салемских ведьм"
 
В миреСШАКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала