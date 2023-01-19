https://ria.ru/20230119/sanktsii-1846069823.html

Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции

Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции - РИА Новости, 19.01.2023

Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции

Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:04

2023-01-19T18:04

2023-01-19T18:04

санкции

санкции в отношении россии

кипр

евросоюз

константинос петридис

в мире

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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с заявлением в связи с репортажем американской сети CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции. По его словам, кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и компетентными европейскими органами, а также компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют данные и координируют единообразное наложение санкции. "Это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС", - сказал министр. Накануне заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину сообщила, что всего на сегодняшний день решениями совета министров лишены гражданства 222 человека, из них 63 инвестора и 159 иждивенцев (супругов, детей, родителей).

https://ria.ru/20230116/vklady-1845267037.html

кипр

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, кипр, евросоюз, константинос петридис, в мире