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Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции - РИА Новости, 19.01.2023
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Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции
Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции - РИА Новости, 19.01.2023
Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции
Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:04
2023-01-19T18:04
санкции
санкции в отношении россии
кипр
евросоюз
константинос петридис
в мире
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с заявлением в связи с репортажем американской сети CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции. По его словам, кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и компетентными европейскими органами, а также компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют данные и координируют единообразное наложение санкции. "Это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС", - сказал министр. Накануне заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину сообщила, что всего на сегодняшний день решениями совета министров лишены гражданства 222 человека, из них 63 инвестора и 159 иждивенцев (супругов, детей, родителей).
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санкции, санкции в отношении россии, кипр, евросоюз, константинос петридис, в мире
Санкции, Санкции в отношении России, Кипр, Евросоюз, Константинос Петридис, В мире
18:04 19.01.2023
 
Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции

Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции Евросоюза

© Flickr / Leonid MamchenkovФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Flickr / Leonid Mamchenkov
Флаг Кипра. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с заявлением в связи с репортажем американской сети CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции.
"На сегодняшний день совет министров одобрил начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, всего 159 человек. Из них 10 человек находятся под санкционным режимом, вместе с 31 иждивенцем", - сообщил Петридис.
По его словам, кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и компетентными европейскими органами, а также компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют данные и координируют единообразное наложение санкции.
"Это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС", - сказал министр.
Накануне заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину сообщила, что всего на сегодняшний день решениями совета министров лишены гражданства 222 человека, из них 63 инвестора и 159 иждивенцев (супругов, детей, родителей).
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СанкцииСанкции в отношении РоссииКипрЕвросоюзКонстантинос ПетридисВ мире
 
 
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