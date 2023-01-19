Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции
Кипр лишит гражданства десять человек, попавших под антироссийские санкции Евросоюза
Флаг Кипра. Архивное фото
АФИНЫ, 19 янв - РИА Новости. Кипрского гражданства будут лишены 10 человек, которые попали под санкции, и 31 иждивенца, сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридис, он выступил с заявлением в связи с репортажем американской сети CBS о том, что Кипр не соблюдает антироссийские санкции.
"На сегодняшний день совет министров одобрил начало процесса лишения кипрского гражданства 63 человек и 96 их иждивенцев, всего 159 человек. Из них 10 человек находятся под санкционным режимом, вместе с 31 иждивенцем", - сообщил Петридис.
По его словам, кипрские власти находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и компетентными европейскими органами, а также компетентными органами других государств-членов, которым они предоставляют данные и координируют единообразное наложение санкции.
"Это обязательство Республики Кипр как государства-члена ЕС", - сказал министр.
Накануне заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину сообщила, что всего на сегодняшний день решениями совета министров лишены гражданства 222 человека, из них 63 инвестора и 159 иждивенцев (супругов, детей, родителей).
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