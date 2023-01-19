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В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей
В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей - РИА Новости, 19.01.2023
В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей
В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, а также эффективность их поддержки со... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:20
2023-01-19T14:20
2023-01-19T14:20
экономика
великобритания
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, а также эффективность их поддержки со стороны государства. "Как комитет (парламента по международной торговле), мы хотим понять, насколько эффективны торговые санкции Великобритании, а также их влияние на бизнес и потребителей здесь, в стране. Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться", - заявил председатель комитета Ангус Брендан Макнил. Его заявление приводится на сайте парламента. Комитет по международной торговле призывает экспертов, а также вовлеченных и заинтересованных лиц присылать свои показания по этой теме до 17 марта. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России, В мире
В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей
Британский парламент начал изучать влияние антироссийских санкций на бизнес и потребителей
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, а также эффективность их поддержки со стороны государства.
"Как комитет (парламента по международной торговле), мы хотим понять, насколько эффективны торговые санкции Великобритании, а также их влияние на бизнес и потребителей здесь, в стране. Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться", - заявил председатель комитета Ангус Брендан Макнил. Его заявление приводится на сайте парламента.
Комитет по международной торговле призывает экспертов, а также вовлеченных и заинтересованных лиц присылать свои показания по этой теме до 17 марта.
После начала спецоперации РФ на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.