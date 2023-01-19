https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845969809.html

В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей

В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей - РИА Новости, 19.01.2023

В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей

В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, а также эффективность их поддержки со... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:20

2023-01-19T14:20

2023-01-19T14:20

экономика

великобритания

россия

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В парламенте Великобритании начали изучать влияние введенных против России санкций на британский бизнес и потребителей, а также эффективность их поддержки со стороны государства. "Как комитет (парламента по международной торговле), мы хотим понять, насколько эффективны торговые санкции Великобритании, а также их влияние на бизнес и потребителей здесь, в стране. Мы также будем изучать эффективность рекомендаций правительства для бизнеса и то, какая дополнительная поддержка может потребоваться", - заявил председатель комитета Ангус Брендан Макнил. Его заявление приводится на сайте парламента. Комитет по международной торговле призывает экспертов, а также вовлеченных и заинтересованных лиц присылать свои показания по этой теме до 17 марта. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.

https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845891932.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии, в мире