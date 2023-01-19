https://ria.ru/20230119/sakhalin-1845867696.html

На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 19.01.2023

На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Ограничительные меры введены в Сахалинской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:21

2023-01-19T06:21

2023-01-19T06:21

общество

сахалинская область

сахалин

южно-сахалинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв – РИА Новости. Ограничительные меры введены в Сахалинской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В частности, в регионе вводятся ограничения на проведение всех массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, устанавливается масочный режим в учреждениях здравоохранения и запрещается посещение больных в стационарах. Маски вводятся для персонала в магазинах, учреждениях общепита и бытового обслуживания. В школах отменяется кабинетная система обучения, а также уроки, во время которых обучающиеся из нескольких классов должны находиться вместе. В школах и детсадах будет проводиться профилактика с использованием иммунобиологических препаратов для предупреждения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. По информации пресс-службы ведомства, за вторую неделю января в области зарегистрировано более 3,3 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 68 – гриппом. Суммарный показатель заболеваемости превысил недельный эпидемический порог на 71,6%, в Южно-Сахалинске – на 89,3%. "Наиболее высокие показатели превышения эпидемического порога отмечаются среди детей в возрасте 3-6 лет (+287,3%) и до двух лет (+217,5%)", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230117/gripp-1845435074.html

сахалинская область

сахалин

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общество, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)