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На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 19.01.2023
На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
Ограничительные меры введены в Сахалинской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:21
2023-01-19T06:21
2023-01-19T06:21
общество
сахалинская область
сахалин
южно-сахалинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв – РИА Новости. Ограничительные меры введены в Сахалинской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В частности, в регионе вводятся ограничения на проведение всех массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, устанавливается масочный режим в учреждениях здравоохранения и запрещается посещение больных в стационарах. Маски вводятся для персонала в магазинах, учреждениях общепита и бытового обслуживания. В школах отменяется кабинетная система обучения, а также уроки, во время которых обучающиеся из нескольких классов должны находиться вместе. В школах и детсадах будет проводиться профилактика с использованием иммунобиологических препаратов для предупреждения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. По информации пресс-службы ведомства, за вторую неделю января в области зарегистрировано более 3,3 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 68 – гриппом. Суммарный показатель заболеваемости превысил недельный эпидемический порог на 71,6%, в Южно-Сахалинске – на 89,3%. "Наиболее высокие показатели превышения эпидемического порога отмечаются среди детей в возрасте 3-6 лет (+287,3%) и до двух лет (+217,5%)", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230117/gripp-1845435074.html
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общество, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Сахалинская область, Сахалин, Южно-Сахалинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
На Сахалине ввели ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 янв – РИА Новости. Ограничительные меры введены в Сахалинской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"В целях предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ в регионе введен в действие второй раздел "Комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди населения Сахалинской области на 2022–2026 годы", - говорится в сообщении.
В частности, в регионе вводятся ограничения на проведение всех массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, устанавливается масочный режим в учреждениях здравоохранения и запрещается посещение больных в стационарах. Маски вводятся для персонала в магазинах, учреждениях общепита и бытового обслуживания.
В школах отменяется кабинетная система обучения, а также уроки, во время которых обучающиеся из нескольких классов должны находиться вместе. В школах и детсадах будет проводиться профилактика с использованием иммунобиологических препаратов для предупреждения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.
По информации пресс-службы ведомства, за вторую неделю января в области зарегистрировано более 3,3 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, в том числе 68 – гриппом. Суммарный показатель заболеваемости превысил недельный эпидемический порог на 71,6%, в Южно-Сахалинске
– на 89,3%.
"Наиболее высокие показатели превышения эпидемического порога отмечаются среди детей в возрасте 3-6 лет (+287,3%) и до двух лет (+217,5%)", - отмечается в сообщении.