https://ria.ru/20230119/s-60-1846074163.html

Польша передаст Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60

Польша передаст Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60 - РИА Новости, 19.01.2023

Польша передаст Украине зенитно-артиллерийские комплексы С-60

В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тысячами боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:24

2023-01-19T18:24

2023-01-19T18:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 с 70 тысячами боеприпасов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление десяти стран НАТО."Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тысячами боеприпасов", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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в мире, польша, украина, сергей лавров, россия, нато