https://ria.ru/20230119/rossiya-1845893390.html

Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России

Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России - РИА Новости, 19.01.2023

Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:30

2023-01-19T10:30

2023-01-19T10:34

россия

безопасность

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.Тем самым Медведев прокомментировал бытующий на Западе тезис, согласно которому Россия должна проиграть."Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230117/pesnya-1845580933.html

россия

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Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев