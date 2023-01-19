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Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России - РИА Новости, 19.01.2023
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Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России
Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России - РИА Новости, 19.01.2023
Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России
Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:30
2023-01-19T10:34
россия
безопасность
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.Тем самым Медведев прокомментировал бытующий на Западе тезис, согласно которому Россия должна проиграть."Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", - написал он в своем телеграм-канале.
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россия, безопасность, совет безопасности рф, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Медведев
10:30 19.01.2023 (обновлено: 10:34 19.01.2023)
 
Медведев прокомментировал заявление Запада о необходимости поражения России

Медведев: ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
Тем самым Медведев прокомментировал бытующий на Западе тезис, согласно которому Россия должна проиграть.
"Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", - написал он в своем телеграм-канале.
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17 января, 19:15
Глава МВФ вспомнила песню "Хотят ли русские войны" на форуме в Давосе
 
РоссияБезопасностьСовет Безопасности РФДмитрий Медведев
 
 
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