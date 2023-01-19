https://ria.ru/20230119/rezolyutsiya-1845969157.html

ЕП принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине"

ЕП принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" - РИА Новости, 19.01.2023

ЕП принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине"

Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:19

2023-01-19T14:19

2023-01-19T15:37

специальная военная операция на украине

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Европарламент в четверг большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву", следует из итогов голосования.Голосование на пленарной сессии ЕП в Страсбурге транслировал сайт Европарламента. Документ поддержали 472 депутата, против проголосовали 19, воздержались – 33.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться ко мнению евродепутатов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала."Европарламент подчеркивает срочную необходимость для ЕС и его стран-членов добиваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно через ООН, создания специального международного трибунала для судебного преследования за… агрессию против Украины", - говорится в документе.Депутаты также призвали институты Евросоюза добиваться международной поддержки инициативы создания "спецтрибунала" в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7."Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности", - указали в ЕП, отметив, что орган должен обладать также полномочиями преследовать представителей руководства Белоруссии.Депутаты отметили, что "подготовительная работа по специальному трибуналу должна начаться без промедления". В частности, Еврокомиссия и европейская внешнеполитическая служба должны оказать поддержку в создании временной прокуратуры.В Европарламенте также напомнили Киеву о необходимости официального вступления в Международный уголовный суд и ратификации Украиной Римского статута МУС и поправок к нему."Европарламент призывает ЕС и страны-члены, а также их партнеров и союзников к обсуждению правовой возможности использования государственных активов России в качестве репараций за нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая потенциальное лишение таких активов суверенного иммунитета или ограничение такого иммунитета в свете грубого характера таких нарушений", - указывается в документе.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в конце 2022 года. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

https://ria.ru/20230119/dobrovoltsy-1845968988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, европарламент