https://ria.ru/20230119/rets-1845935035.html

РЭЦ: штрафы за ПДД теперь можно оплатить на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: штрафы за ПДД теперь можно оплатить на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 19.01.2023

РЭЦ: штрафы за ПДД теперь можно оплатить на платформе "Мой экспорт"

Штрафы за нарушения правил дорожного движения и госпошлины теперь можно оплатить через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:42

2023-01-19T12:42

2023-01-19T12:42

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Штрафы за нарушения правил дорожного движения и госпошлины теперь можно оплатить через платформу "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На платежном сервисе цифровой платформы "Мой экспорт" появилась первая услуга. Она позволяет оплачивать банковской картой любую задолженность перед бюджетом прямо из личного кабинета", - говорится в сообщении.Речь идет об административных штрафах, госпошлинах, налогах, задолженностях по исполнительному производству и так далее."Мы активно работаем над нашим платежным сервисом. Возможность оплачивать государственные счета есть как у юридических, так и у физических лиц. Это очень удобно. Например, можно оплатить штраф в области дорожного движения. И неважно, речь идет о машине, зарегистрированной на компанию, или о личном автотранспорте, которым пользуются, допустим, сотрудники индивидуального предпринимателя. Платежный сервис платформы "Мой экспорт" удобен не только для рабочих целей, но и для личных: с его помощью можно оплатить любые государственные счета для бизнеса и не только из одной точки", - рассказал директор по проекту "Одно окно" и платежным технологиям Алексей Никитин.Пока для оплаты необходимо указывать уникальный идентификатор соответствующего начисления – 20-значный номер, который в обязательном порядке указывается на любом государственном счете. Уже в апреле информация о задолженностях пользователей перед бюджетом будет автоматически отображаться в личном кабинете, и он сможет отплатить их в пару кликов.Никитин пояснил, что сейчас к платежному сервису подключаются другие сервисы платформы "Мой экспорт". Уже весной это позволит пользователям проводить не только государственные, но и коммерческие платежи. Таким образом, на платформе "Мой экспорт" будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любой платной услуги в цифровом виде.К концу 2023 года у пользователей появится возможность осуществлять платежи с использованием системы быстрых платежей Банка России (СБП). Это простой, удобный и стремительно развивающийся способ моментального перевода денежных средств. Малый и средний бизнес активно использует данный способ при расчетах внутри России.Сейчас российские кредитные организации активно подключаются к платежному сервису платформы. Весной этого года, согласно федеральному закону, к нему должны будут присоединиться все банки России.Российским банкам подключение к платежному сервису "Моего экспорта" также несет ряд преимуществ. Так, например, это позволит кредитным организациям привлечь новых клиентов, так как они будут работать с обширной базой предпринимателей, которые занимаются экспортом и импортом, и предлагать оптимальные условия экспортного финансирования. Кроме того, банки смогут получать дополнительный доход от обслуживания. А использование удобной платежной среды повысит лояльность клиентов-участников ВЭД к банку.Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Была запущена в ноябре 2020 года.Платформа предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна.

https://ria.ru/20221230/zakon-1842405810.html

https://ria.ru/20221226/biznes-missiya-1841423011.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц)