https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html

Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана

Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана - РИА Новости, 19.01.2023

Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:20

2023-01-19T16:20

2023-01-19T16:24

цены на нефть

ибрахим раиси

владимир путин

иран

россия

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.Также Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре затронули ситуацию в Сирии, отметили важность продолжения координации в рамках астанинского процесса."Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках астанинского процесса, как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.Стороны также условились о поддержании контактов на различных уровнях.Несколько дней назад Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html

иран

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, ибрахим раиси, владимир путин, иран, россия, сирия