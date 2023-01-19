https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана - РИА Новости, 19.01.2023
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:20
2023-01-19T16:20
2023-01-19T16:24
цены на нефть
ибрахим раиси
владимир путин
иран
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.Также Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре затронули ситуацию в Сирии, отметили важность продолжения координации в рамках астанинского процесса."Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках астанинского процесса, как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.Стороны также условились о поддержании контактов на различных уровнях.Несколько дней назад Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
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цены на нефть, ибрахим раиси, владимир путин, иран, россия, сирия
Цены на нефть, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Иран, Россия, Сирия
16:20 19.01.2023 (обновлено: 16:24 19.01.2023)
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Путин и глава Ирана Раиси обсудили сотрудничество в энергетической и транспортной сферах