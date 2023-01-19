Рейтинг@Mail.ru
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана - РИА Новости, 19.01.2023
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:20
2023-01-19T16:24
цены на нефть
ибрахим раиси
владимир путин
иран
россия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.Также Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре затронули ситуацию в Сирии, отметили важность продолжения координации в рамках астанинского процесса."Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках астанинского процесса, как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.Стороны также условились о поддержании контактов на различных уровнях.Несколько дней назад Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
https://ria.ru/20230119/ukraina-1846004685.html
иран
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_eb04f823630a996679aeaac86b43b9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, ибрахим раиси, владимир путин, иран, россия, сирия
Цены на нефть, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Иран, Россия, Сирия
16:20 19.01.2023 (обновлено: 16:24 19.01.2023)
 
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана

Путин и глава Ирана Раиси обсудили сотрудничество в энергетической и транспортной сферах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 14:32
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
Также Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в телефонном разговоре затронули ситуацию в Сирии, отметили важность продолжения координации в рамках астанинского процесса.
"Затронута также ситуация в Сирии. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках астанинского процесса, как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.
Стороны также условились о поддержании контактов на различных уровнях.
Несколько дней назад Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества, сообщала пресс-служба Кремля.
Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
15:57
Иран считает провокации НАТО и Запада причиной конфликта на Украине
 
Цены на нефтьИбрахим РаисиВладимир ПутинИранРоссияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала