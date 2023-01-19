https://ria.ru/20230119/putin-1845933808.html
Путин встретится с главой "Роскосмоса"
Путин встретится с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.01.2023
Путин встретится с главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:40
2023-01-19T12:40
2023-01-19T12:40
политика
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле. У него сегодня несколько международных телефонных разговоров... один совсем скоро, второй будет во второй половине дня ближе к вечеру... Целый ряд встреч рабочих у главы государства будет. На докладе у него помимо прочих глава Роскосмоса Юрий Борисов", - сказал он. Песков отметил, что они займутся подведением предварительных итогов начала работы Борисова во главе Роскосмоса.
https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, россия
Политика, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос, Россия
Путин встретится с главой "Роскосмоса"
Песков сообщил, что Путин проведет два международных разговора и встретится с Борисовым