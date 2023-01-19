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Путин встретится с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.01.2023
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Путин встретится с главой "Роскосмоса"
Путин встретится с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.01.2023
Путин встретится с главой "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:40
2023-01-19T12:40
политика
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле. У него сегодня несколько международных телефонных разговоров... один совсем скоро, второй будет во второй половине дня ближе к вечеру... Целый ряд встреч рабочих у главы государства будет. На докладе у него помимо прочих глава Роскосмоса Юрий Борисов", - сказал он. Песков отметил, что они займутся подведением предварительных итогов начала работы Борисова во главе Роскосмоса.
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политика, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, россия
Политика, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос, Россия
12:40 19.01.2023
 
Путин встретится с главой "Роскосмоса"

Песков сообщил, что Путин проведет два международных разговора и встретится с Борисовым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле. У него сегодня несколько международных телефонных разговоров... один совсем скоро, второй будет во второй половине дня ближе к вечеру... Целый ряд встреч рабочих у главы государства будет. На докладе у него помимо прочих глава Роскосмоса Юрий Борисов", - сказал он.
Песков отметил, что они займутся подведением предварительных итогов начала работы Борисова во главе Роскосмоса.
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