https://ria.ru/20230119/putin-1845933808.html

Путин встретится с главой "Роскосмоса"

Путин встретится с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 19.01.2023

Путин встретится с главой "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:40

2023-01-19T12:40

2023-01-19T12:40

политика

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

роскосмос

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин в Кремле. У него сегодня несколько международных телефонных разговоров... один совсем скоро, второй будет во второй половине дня ближе к вечеру... Целый ряд встреч рабочих у главы государства будет. На докладе у него помимо прочих глава Роскосмоса Юрий Борисов", - сказал он. Песков отметил, что они займутся подведением предварительных итогов начала работы Борисова во главе Роскосмоса.

https://ria.ru/20230114/soyuz-1844877446.html

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политика, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, россия