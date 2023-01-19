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Путин окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье

Путин окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье - РИА Новости, 19.01.2023

Путин окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье

Президент России Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:38

2023-01-19T12:38

2023-01-19T15:42

владимир путин

московская область (подмосковье)

праздник крещения господня

религия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кремль впервые сообщил, что президент окунается в прорубь на Крещение, в 2018 году. Песков тогда отметил, что Путин на протяжении уже нескольких лет не изменяет этой традиции.Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

московская область (подмосковье)

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, московская область (подмосковье), праздник крещения господня