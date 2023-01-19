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Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845903728.html
Крещенские купания в России
Крещенские купания в России - РИА Новости, 19.01.2023
Крещенские купания в России
В России празднуют Крещение, традиционно сопровождаемое массовыми купаниями в специальных прорубях. Погружение в ледяную воду — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.01.2023
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фото
религия
россия
праздник крещения господня
крещенские купания
купель
религиозные праздники
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В России празднуют Крещение, традиционно сопровождаемое массовыми купаниями в специальных прорубях. Погружение в ледяную воду — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, праздник крещения господня, крещенские купания, купель, религиозные праздники
Фото, Религия, Россия, Праздник Крещения Господня, Крещенские купания, Купель, Религиозные праздники
12:30 19.01.2023 (обновлено: 12:42 19.01.2023)
 

Крещенские купания в России

Читать ria.ru в
В России празднуют Крещение, традиционно сопровождаемое массовыми купаниями в специальных прорубях. Погружение в ледяную воду — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на реке Обь в Новосибирске
1 из 15

Один из самых древних праздников — Крещение Господне, или Богоявление — православные христиане отмечают 19 января.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

Люди возле купели во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве
2 из 15

Верующие вспоминают в этот день о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.

Девушка окунается в иордань во время празднования Крещения на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
3 из 15

Девушка окунается в прорубь во время празднования Крещения во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В Церкви существует традиция освящать водоемы.

Крестный ход во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
4 из 15

В Церкви существует традиция освящать водоемы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.

Православный священник совершает чин освящения воды по случаю праздника Крещения Господня в купели с непрерывной подачей воды из Енисея, установленной на левобережной набережной в Центральном районе Красноярска
5 из 15

Принято считать, что во время Крещения Иисус Христос не только крестился сам, но и освятил воды, а сейчас Церковь освящает воду в водоемах и через это ее освящает сам Господь.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.

Молодой человек окунается в иордань во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
6 из 15

Другим важным событием было "хождение на Иордань": на водоеме делали прорубь, место вокруг которой считалось святым.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.

Верующие окунаются в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве
7 из 15

После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично очиститься от грехов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве
8 из 15

Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.

Участники крещенских купаний на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря во время празднования Крещения
9 из 15

Крещенские купания традиционно проводят в ночь с 18 на 19 января.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге
10 из 15

В этом году в России открыли более 3300 мест купаний — почти на три сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.

Верующие окунаются в купель во время празднования Крещения на территории Измайловского Кремля в Москве
11 из 15

Все санкционированные купели оборудовали специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, освещением.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге.
Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге
12 из 15
Мужчина окунается в купель во время празднования Крещения на озере Шарташ в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.

Молодой человек готовится окунуться в иордань во время празднования Крещения у Раифского Богородицкого мужского монастыря в Зеленодольском районе республики Татарстан
13 из 15

Безопасность крещенских купаний обеспечивали десять с половиной тысяч спасателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.

Женщина отдыхает в месте проведения крещенских купаний у Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря на реке Истре
14 из 15

ВЦИОМ спросил у россиян, почему они окунаются в прорубь на Крещение: 40 процентов делают это по традиции, 23 процента — по религиозным причинам, 22 — чтобы улучшить здоровье, 19 — испытать себя, 17 — очиститься от грехов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.

Участники крещенских купаний на реке Истре возле Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря во время празднования Крещения
15 из 15

Некоторые участвуют в купаниях, потому что это модно — так ответили 14 процентов опрошенных, восемь процентов жаждут новых впечатлений, а четыре процента затруднились с ответом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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