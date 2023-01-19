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Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230119/puteshestviya-1845735030.html
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 19.01.2023
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:23
2023-01-19T03:23
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
поезда
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов с отправлением в январе. Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7 процента поисковых запросов пользователей.На втором месте — Санкт-Петербург, поездки туда рассматривают для себя 23,5 процента туристов. Третью строчку занял Сочи: городом в январе интересуются в 9,3 процентах случаев.В десятку наиболее популярных мест, для попадания в которые путешественники выбирают железнодорожный транспорт, также вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, поезда
03:23 19.01.2023
 
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

OneTwoTrip: в январе россияне чаще всего путешествуют на поезде в две столицы и Сочи

© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина на перроне на станции "Подольск" в Московской области
Женщина на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов с отправлением в январе. Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7 процента поисковых запросов пользователей.
На втором месте — Санкт-Петербург, поездки туда рассматривают для себя 23,5 процента туристов. Третью строчку занял Сочи: городом в январе интересуются в 9,3 процентах случаев.
В десятку наиболее популярных мест, для попадания в которые путешественники выбирают железнодорожный транспорт, также вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.
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