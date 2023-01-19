https://ria.ru/20230119/puteshestviya-1845735030.html

Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 19.01.2023

Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе

Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:23

2023-01-19T03:23

2023-01-19T03:23

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москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов с отправлением в январе. Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7 процента поисковых запросов пользователей.На втором месте — Санкт-Петербург, поездки туда рассматривают для себя 23,5 процента туристов. Третью строчку занял Сочи: городом в январе интересуются в 9,3 процентах случаев.В десятку наиболее популярных мест, для попадания в которые путешественники выбирают железнодорожный транспорт, также вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

москва

санкт-петербург

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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