https://ria.ru/20230119/puteshestviya-1845735030.html
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе - РИА Новости, 19.01.2023
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T03:23
2023-01-19T03:23
2023-01-19T03:23
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для железнодорожных путешествий в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований билетов с отправлением в январе. Самым популярным городом стала Москва: на нее приходится 29,7 процента поисковых запросов пользователей.На втором месте — Санкт-Петербург, поездки туда рассматривают для себя 23,5 процента туристов. Третью строчку занял Сочи: городом в январе интересуются в 9,3 процентах случаев.В десятку наиболее популярных мест, для попадания в которые путешественники выбирают железнодорожный транспорт, также вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, поезда
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий на поезде в январе
OneTwoTrip: в январе россияне чаще всего путешествуют на поезде в две столицы и Сочи