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В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов - РИА Новости, 19.01.2023
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В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов
В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов - РИА Новости, 19.01.2023
В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов
Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в демонстрациях против повышения пенсионного возраста, прошедших по всей Франции в четверг, сообщил телеканал... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T22:25
2023-01-19T22:45
в мире
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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в демонстрациях против повышения пенсионного возраста, прошедших по всей Франции в четверг, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. Ранее глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщал, что, согласно подсчетам, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали два миллиона человек. В четверг по всей Франции прошло более двухсот манифестаций на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Организаторами выступили восемь ведущих профсоюзов страны (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html
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Манифестация против пенсионной реформы в Париже
В Париже проходит масштабная манифестация против пенсионной реформы, участвуют десятки тысяч человек.
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в мире, элизабет борн, франция, париж, лион
В мире, Элизабет Борн, Франция, Париж, Лион
22:25 19.01.2023 (обновлено: 22:45 19.01.2023)
 
В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов

В протестах против повышения пенсионного возраста участвовали более миллиона французов

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в демонстрациях против повышения пенсионного возраста, прошедших по всей Франции в четверг, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

"Министерство внутренних дел сообщило, что в демонстрациях по всей Франции приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже", — говорится в публикации.

Ранее глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщал, что, согласно подсчетам, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали два миллиона человек.
В четверг по всей Франции прошло более двухсот манифестаций на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Организаторами выступили восемь ведущих профсоюзов страны (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте.
В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты
 
В миреЭлизабет БорнФранцияПарижЛион
 
 
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