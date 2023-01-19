22:25 19.01.2023 (обновлено: 22:45 19.01.2023)
В протестах против пенсионной реформы участвовали более миллиона французов
В протестах против повышения пенсионного возраста участвовали более миллиона французов
ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Порядка 1,12 миллиона человек приняли участие в демонстрациях против повышения пенсионного возраста, прошедших по всей Франции в четверг, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
"Министерство внутренних дел сообщило, что в демонстрациях по всей Франции приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже", — говорится в публикации.
Ранее глава профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез сообщал, что, согласно подсчетам, акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали два миллиона человек.
В четверг по всей Франции прошло более двухсот манифестаций на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Организаторами выступили восемь ведущих профсоюзов страны (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте.
В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.