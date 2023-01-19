https://ria.ru/20230119/protest-1846130501.html

Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января

Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января - РИА Новости, 19.01.2023

Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января

Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T23:52

2023-01-19T23:52

2023-01-19T23:52

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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в четверг более 1 миллиона человек вышли на улицы страны в знак протеста против реформы, сообщил телеканал BFMTV. По данным французского МВД, в демонстрациях против повышения пенсионного возраста во Франции в четверг приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч в Париже. По информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек. Всего в метрополии прошли более 200 акций протеста на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные из них - в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html

https://ria.ru/20220411/makron-1783002058.html

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в мире, элизабет борн, франция, париж, лион