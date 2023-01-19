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Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января - РИА Новости, 19.01.2023
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Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января
Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января - РИА Новости, 19.01.2023
Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января
Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T23:52
2023-01-19T23:52
в мире
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в четверг более 1 миллиона человек вышли на улицы страны в знак протеста против реформы, сообщил телеканал BFMTV. По данным французского МВД, в демонстрациях против повышения пенсионного возраста во Франции в четверг приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч в Париже. По информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек. Всего в метрополии прошли более 200 акций протеста на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные из них - в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
https://ria.ru/20230112/reforma-1844412717.html
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в мире, элизабет борн, франция, париж, лион
В мире, Элизабет Борн, Франция, Париж, Лион
23:52 19.01.2023
 
Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января

Вторая акция протеста против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет 31 января

© РИА Новости / Марк Пэрис / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Париже
Участники акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Марк Пэрис
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Участники акции протеста в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в четверг более 1 миллиона человек вышли на улицы страны в знак протеста против реформы, сообщил телеканал BFMTV.
"В продолжение сегодняшнего дня демонстраций против пенсионной реформы следующая акция протеста пройдет 31 января. Эту дату согласовали восемь ведущих профсоюзов Франции: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU", - сообщил телеканал со ссылкой на профсоюз CFDT.
По данным французского МВД, в демонстрациях против повышения пенсионного возраста во Франции в четверг приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч в Париже. По информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек.
Всего в метрополии прошли более 200 акций протеста на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы по призыву восьми ведущих французских профсоюзов. Самые крупные из них - в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:14
Премьер Франции пообещала провести пенсионную реформу, несмотря на протесты
В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 21:58
Макрон не исключил референдума по реформе пенсионной системы во Франции
 
В миреЭлизабет БорнФранцияПарижЛион
 
 
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