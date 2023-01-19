Вторая манифестация против пенсионной реформы во Франции пройдет 31 января
Вторая акция протеста против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет 31 января
Участники акции протеста в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Французские профсоюзы объявили о проведении 31 января второй общенациональной демонстрации против повышения пенсионного возраста в стране после того, как в четверг более 1 миллиона человек вышли на улицы страны в знак протеста против реформы, сообщил телеканал BFMTV.
"В продолжение сегодняшнего дня демонстраций против пенсионной реформы следующая акция протеста пройдет 31 января. Эту дату согласовали восемь ведущих профсоюзов Франции: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU", - сообщил телеканал со ссылкой на профсоюз CFDT.
По данным французского МВД, в демонстрациях против повышения пенсионного возраста во Франции в четверг приняли участие 1,12 миллиона человек, из них 80 тысяч в Париже. По информации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), акция в Париже насчитывала 400 тысяч участников, а всего в стране протестовали 2 миллиона человек.
В Париже в демонстрации, стартовавшей от площади Республики, приняли участие представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc, передавал корреспондент РИА Новости с места событий. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой. На акции в Париже полиция задержала 38 человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
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