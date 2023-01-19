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В Париже началась масштабная акция протеста против пенсионной реформы

В Париже началась масштабная акция протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 19.01.2023

В Париже началась масштабная акция протеста против пенсионной реформы

В Париже в четверг проходит масштабная акция протеста против пенсионной реформы, в ней участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:22

2023-01-19T17:22

2023-01-19T18:18

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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг проходит масштабная акция протеста против пенсионной реформы, в ней участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Митинг организовали восемь ведущих французских профсоюзов: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU. Акция протеста, по наблюдениям корреспондента агентства, насчитывает несколько десятков тысяч человек. Мероприятия стартовали на площади Республики после 14:00 по местному времени (16:00 мск). Колонна направляется в сторону площади Нации. Движение по маршруту акции перекрыто.Порядок на манифестации обеспечивают усиленные патрули полиции и жандармерии. В митинге участвуют представители различных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc. Забастовка вызвала серьезные перебои в работе наземного транспорта, метро, пригородных и региональных поездов в Париже. Большинство линий столичного метро закрыты. В аэропорту Орли отменяется каждый пятый рейс. "Мы выступаем против пенсионной реформы, а также инфляции и низкой покупательной способности. Мы хотим бороться с капитализмом, который воцарился в стране с момента, когда президент Эммануэль Макрон только пришел к власти. <…> Французы и так давно находятся в бедственном положении", — рассказал в беседе с агентством один из участников акции.Как передает корреспондент РИА Новости, на манифестации в Париже начались первые столкновения. Полиция применила слезоточивый газ. Потасовка началась после того, как радикалы стали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. По словам политика, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. По данным СМИ, по всей Франции пройдет 221 демонстрация, самые крупные акции ожидаются в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В столице на протесты могут выйти до 80 тысяч человек, в том числе до 400 радикалов. В этой связи было принято решение направить туда усиленное подкрепление жандармов. В общей сложности в манифестациях по всей стране могут принять участие от 550 до 750 тысяч демонстрантов.

https://ria.ru/20220411/makron-1783002058.html

https://ria.ru/20221229/frantsiya-1842271717.html

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Манифестация против пенсионной реформы в Париже В Париже проходит масштабная манифестация против пенсионной реформы, участвуют десятки тысяч человек. 2023-01-19T17:22 true PT0M54S

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, элизабет борн