Рейтинг@Mail.ru
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/promkooperatsiya-1845997300.html
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:39
2023-01-19T17:00
сергей лавров
белоруссия
россия
экономика
промышленность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838338933_0:59:1984:1175_1920x0_80_0_0_77e78469a687b38b51e1a7d4f661511b.jpg
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта."У нас в запасе значительный потенциал для дальнейшего углубления промышленной кооперации, взаимодействия в рамках АПК, совершенствования транспортно-логистического взаимодействия", - сказал Алейник в Минске по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что ресурсная база двух стран позволяет развивать совместные производства и осуществлять импортозамещающие проекты во многих отраслях. Алейник заметил в этой связи, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, где планируется обсудить ход реализации союзных программ.Белорусский министр констатировал значительное продвижение союзной интеграции, подчеркнув, что к настоящему времени выполнено около 70% мероприятий программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, постепенно выравниваются условия хозяйствования в двух странах, продолжается работа по обеспечению равных прав граждан двух стран.Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Россией достиг рекорда – более 50 миллиардов долларов, что еще раз "подтверждает правильность стратегии", выбранной двумя странами на развитие интеграции.Алейник заявил журналистам, что за прошедший год отношения Белоруссии и России укрепились, частые встречи лидеров двух стран позволяют находить решения важных вопросов. "Есть все основания полагать, что подобная динамика и эффективность контактов сохранится и в текущем году", - сказал он.
https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843130609.html
https://ria.ru/20230119/importozameschenie-1845898129.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838338933_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_00f8dfe75af8ca93c4807d844f947386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, белоруссия, россия, экономика, промышленность, в мире
Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Экономика, Промышленность, В мире
15:39 19.01.2023 (обновлено: 17:00 19.01.2023)
 
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска

© Фото : посольство Беларуси в ВеликобританииСергей Алейник
Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : посольство Беларуси в Великобритании
Сергей Алейник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта.
"У нас в запасе значительный потенциал для дальнейшего углубления промышленной кооперации, взаимодействия в рамках АПК, совершенствования транспортно-логистического взаимодействия", - сказал Алейник в Минске по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 11:49
Санкции Запада не смогли разрушить экономику Белоруссии, заявили в Минске
Он отметил, что ресурсная база двух стран позволяет развивать совместные производства и осуществлять импортозамещающие проекты во многих отраслях. Алейник заметил в этой связи, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, где планируется обсудить ход реализации союзных программ.
Белорусский министр констатировал значительное продвижение союзной интеграции, подчеркнув, что к настоящему времени выполнено около 70% мероприятий программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, постепенно выравниваются условия хозяйствования в двух странах, продолжается работа по обеспечению равных прав граждан двух стран.
Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Россией достиг рекорда – более 50 миллиардов долларов, что еще раз "подтверждает правильность стратегии", выбранной двумя странами на развитие интеграции.
Алейник заявил журналистам, что за прошедший год отношения Белоруссии и России укрепились, частые встречи лидеров двух стран позволяют находить решения важных вопросов. "Есть все основания полагать, что подобная динамика и эффективность контактов сохранится и в текущем году", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:57
Лукашенко оценил успехи Москвы и Минска в сфере импортозамещения
 
Сергей ЛавровБелоруссияРоссияЭкономикаПромышленностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала