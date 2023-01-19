https://ria.ru/20230119/promkooperatsiya-1845997300.html

Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска

Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023

Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:39

2023-01-19T15:39

2023-01-19T17:00

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта."У нас в запасе значительный потенциал для дальнейшего углубления промышленной кооперации, взаимодействия в рамках АПК, совершенствования транспортно-логистического взаимодействия", - сказал Алейник в Минске по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что ресурсная база двух стран позволяет развивать совместные производства и осуществлять импортозамещающие проекты во многих отраслях. Алейник заметил в этой связи, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, где планируется обсудить ход реализации союзных программ.Белорусский министр констатировал значительное продвижение союзной интеграции, подчеркнув, что к настоящему времени выполнено около 70% мероприятий программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, постепенно выравниваются условия хозяйствования в двух странах, продолжается работа по обеспечению равных прав граждан двух стран.Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Россией достиг рекорда – более 50 миллиардов долларов, что еще раз "подтверждает правильность стратегии", выбранной двумя странами на развитие интеграции.Алейник заявил журналистам, что за прошедший год отношения Белоруссии и России укрепились, частые встречи лидеров двух стран позволяют находить решения важных вопросов. "Есть все основания полагать, что подобная динамика и эффективность контактов сохранится и в текущем году", - сказал он.

https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843130609.html

https://ria.ru/20230119/importozameschenie-1845898129.html

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сергей лавров, белоруссия, россия, экономика, промышленность, в мире