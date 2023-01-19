https://ria.ru/20230119/promkooperatsiya-1845997300.html
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска - РИА Новости, 19.01.2023
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:39
2023-01-19T15:39
2023-01-19T17:00
сергей лавров
белоруссия
россия
экономика
промышленность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838338933_0:59:1984:1175_1920x0_80_0_0_77e78469a687b38b51e1a7d4f661511b.jpg
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта."У нас в запасе значительный потенциал для дальнейшего углубления промышленной кооперации, взаимодействия в рамках АПК, совершенствования транспортно-логистического взаимодействия", - сказал Алейник в Минске по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он отметил, что ресурсная база двух стран позволяет развивать совместные производства и осуществлять импортозамещающие проекты во многих отраслях. Алейник заметил в этой связи, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, где планируется обсудить ход реализации союзных программ.Белорусский министр констатировал значительное продвижение союзной интеграции, подчеркнув, что к настоящему времени выполнено около 70% мероприятий программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, постепенно выравниваются условия хозяйствования в двух странах, продолжается работа по обеспечению равных прав граждан двух стран.Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Россией достиг рекорда – более 50 миллиардов долларов, что еще раз "подтверждает правильность стратегии", выбранной двумя странами на развитие интеграции.Алейник заявил журналистам, что за прошедший год отношения Белоруссии и России укрепились, частые встречи лидеров двух стран позволяют находить решения важных вопросов. "Есть все основания полагать, что подобная динамика и эффективность контактов сохранится и в текущем году", - сказал он.
https://ria.ru/20230105/belorussiya-1843130609.html
https://ria.ru/20230119/importozameschenie-1845898129.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838338933_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_00f8dfe75af8ca93c4807d844f947386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, белоруссия, россия, экономика, промышленность, в мире
Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Экономика, Промышленность, В мире
15:39 19.01.2023 (обновлено: 17:00 19.01.2023)
Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
Глава МИД Белоруссии Алейник заявил о дальнейшем углублении промкооперации Москвы и Минска
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск и Москва имеют потенциал углубления промкооперации, сотрудничества в сфере АПК и транспорта.
"У нас в запасе значительный потенциал для дальнейшего углубления промышленной кооперации, взаимодействия в рамках АПК, совершенствования транспортно-логистического взаимодействия", - сказал Алейник в Минске по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
.
Он отметил, что ресурсная база двух стран позволяет развивать совместные производства и осуществлять импортозамещающие проекты во многих отраслях. Алейник заметил в этой связи, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, где планируется обсудить ход реализации союзных программ.
Белорусский министр констатировал значительное продвижение союзной интеграции, подчеркнув, что к настоящему времени выполнено около 70% мероприятий программ по углублению экономической интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России. По его словам, постепенно выравниваются условия хозяйствования в двух странах, продолжается работа по обеспечению равных прав граждан двух стран.
Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот между Белоруссией и Россией достиг рекорда – более 50 миллиардов долларов, что еще раз "подтверждает правильность стратегии", выбранной двумя странами на развитие интеграции.
Алейник заявил журналистам, что за прошедший год отношения Белоруссии и России укрепились, частые встречи лидеров двух стран позволяют находить решения важных вопросов. "Есть все основания полагать, что подобная динамика и эффективность контактов сохранится и в текущем году", - сказал он.